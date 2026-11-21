Haber: Özgür DEDEOLUK

(AYDIN) - Aydın'ın Karacasu ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Afrodisias Antik Kenti'nde geleneksel hale gelen müze konserlerinin sekizincisi yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Afrodisias Müzesi Sevgi Gönül Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları sanatseverlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Konsere protokol üyeleri ve çok sayıda sanatsever katıldı. Tarihi heykellerin ve kabartmaların arasında yankılanan eserler, dinleyicilerden büyük beğeni topladı.

?İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin seçkin sanatçılarından Soprano Çiğdem Tezişçi, Mezzo Soprano Ebru Kaptan, Tenor Lorenzo Mok, Bariton Tamer Peker ve Piyanist Benan Dalkıran'ın sahne aldığı konserde, opera aryaları, düetler ve sevilen türküler seslendirildi. Müzede eğitim konserleri koordinatörü ve solist sanatçı Nurgün Baburhan'ın koordinasyonunda gerçekleşen dinletide, salonun doğal akustiği sayesinde mikrofon kullanılmadan sergilenen performanslar ayakta alkışlandı.

?Programın sonunda, katkılarından dolayı sanatçılara Karacasu Kaymakamı ve eşi tarafından çiçek takdim edildi. Etkinlik, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

YENİ KONSER 21 MAYIS' 2027'DE ANTİK MECLİS BİNASI'NDA

?Konserin ardından açıklamalarda bulunan İzmir Devlet Opera ve Balesi Solist Sanatçısı ve Müzede Eğitim Konserleri Koordinatörü Nurgün Baburhan, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde 16 yıldır Ege Bölgesi'ndeki müze ve okullarda eğitim konserleri düzenlediklerini belirtti. Afrodisias Müzesi'nde sekizinci kez sanatseverlerle buluştuklarını ifade eden Baburhan, müze salonunun tadilat sonrası akustiğini çok beğendiklerini ve mikrofon ihtiyacı duymadan sahne aldıklarını vurguladı.

?Katılımdan ve gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Baburhan, "Sayın Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız da buradaydı, bizleri çok güzel ağırladılar. Kaymakam Bey ile görüştük, inşallah 21 Mayıs 2027'de tekrar buradayız. Afrodisias'ın içindeki tarihi Meclis Binası'nda açık havada güzel bir konser daha gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.