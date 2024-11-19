Aydın Kitap Fuarı kitapseverlerin buluşma noktası oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aydın Kitap Fuarı kitapseverlerin buluşma noktası oldu

Aydın Kitap Fuarı kitapseverlerin buluşma noktası oldu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun açılışını gerçekleştirdiği Aydın Kitap Fuarı tüm hızıyla devam ediyor.

19.11.2024 13:39  Güncelleme: 13:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun açılışını gerçekleştirdiği Aydın Kitap Fuarı tüm hızıyla devam ediyor. Fuar Aydın'da düzenlenen etkinliği her gün Aydın'ın dört bir noktasından ve çevre illerden gelen binlerce vatandaş ziyaret ediyor.

Kitapseverleri yazar, sanatçı ve bilim insanlarıyla buluşturan, imza günleri ve söyleşi etkinliklerinin düzenlendiği Aydın Kitap Fuarı'na birçok yayınevi de katılım sağlıyor. Fuarda kitapseverler, sevdikleri yazarların başka yerlerde bulamadıkları eserlerini inceleyip satın alabiliyor, yeni yazarlar ve eserleri inceleme şansı buluyor.

Aydın Kitap Fuarı'nın 3'üncü gününde sevilen yazar Şermin Yaşar katılımcıların kitaplarını imzaladı, söyleşi etkinliği ile Aydınlılarla buluştu. Vatandaşlar, 'Milli Mücadelede Aydın' eseriyle tanınan Dr. Günver Güneş'in söyleşisine yoğun ilgi gösterdi. Aydın Kitap Fuarı'nı ziyaret eden katılımcılar, etkinliğin ev sahipliğini yapan Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.

"Özlem başkanımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum"

'Çanakkale-Aydın/Aydın-Çanakkale Büyük Vatan Savunmasında Çanakkale Savaşlarında Şehit Olan Aydınlılar' eserinin yazarı Abdulkadir Turhan, yazarlara verdiği destek nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Turhan, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu'na sonsuz teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Özlem Hanım'ın hakkını ödeyemem, Aydın ödeyemez. Hemen kitabımızı görüp inceleyince bastı sağ olsun. Bu kitabımız içerisinde Çanakkale cephesinde savaşan Aydınlıları, Aydın il ve ilçelerini içeriyor. Üzerinde zaten yazıyor 'Aydın Büyükşehir Belediyesi yayınıdır' diye. Bundan dolayı kendisine teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunarım" dedi.

"Yazarları burada görmeleri çocukların dünyasında çok şey değiştiriyor"

Bir öğretmen olarak çocukları ve öğrencileri ile birlikte Aydın Kitap Fuarı'na katılmaktan mutluluk duyduğunu belirten eğitimci, "Öğrencilerim adına, çocuklarım adına inanılmaz mutluyum. İlk kez bu kadar büyük bir alanda bu kadar büyük bir organizasyon şeklinde yapılıyor. Kalabalığı görüyorsunuz, Aydın'ın ne kadar büyük bir ihtiyacı varmış. Okuryazar oranı olarak aslında çok yüksek bir iliz yani birçok gelen yazar bu kalabalığın İzmir'de dahi bulunmadığını söylüyor. Yıllardır hayalini kurdukları yazarları burada birebir görmeleri çocukların dünyasında çok şey değiştiriyor. Özlem Hanım başkanlığında emeği geçen tüm emekçilere, burada katkısı olan herkese gerek öğrencilerim, gerek çocuklarım adına yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Herkes Aydın Kitap Fuarı'na gelmeli"

Fuar katılımcılarından eğitim danışmanı Sevgin Can, Aydın Kitap Fuarı'na gelen ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığını belirterek, "Aydın Kitap Fuarı'nı heyecan ile bekliyorduk. Açılışını da heyecan ile bekledik. Açıldığı günden bu yana da buradayız, aynı heyecan ile her sabah geliyoruz. Çok değerli yazarlarımız var, çok değerli yayınevleri var, çok değerli kurumlar var. Herkesin buraya gelip vaktini ayırmaları gerektiğini düşünüyorum. Herkesi Fuar Aydın'a bekliyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Özlem Çerçioğlu, Yerel Haberler, Etkinlikler, Edebiyat, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın Kitap Fuarı kitapseverlerin buluşma noktası oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:55 Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru
14:21 Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı
13:35 Nihat Doğan: Mehmet Ali Erbil, oğlunun kulağına ezan okuduğumda bile kumar oynuyordu Nihat Doğan: Mehmet Ali Erbil, oğlunun kulağına ezan okuduğumda bile kumar oynuyordu
12:31 Putin “nükleer yanıt“ doktrinini onayladı Putin "nükleer yanıt" doktrinini onayladı
10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı! İşte tüm detaylar
21:40 İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek
21:27 FIFA ve UEFA’dan ortak karar: Bu ülke, 2026 Dünya Kupası’na katılamayacak FIFA ve UEFA'dan ortak karar: Bu ülke, 2026 Dünya Kupası'na katılamayacak
21:19 Yenidoğan Çetesi’nin ilk duruşması sona erdi Yenidoğan Çetesi'nin ilk duruşması sona erdi
21:07 Ev hapsindeki Mehmet Ali Erbil’den ilk paylaşım Ev hapsindeki Mehmet Ali Erbil'den ilk paylaşım
20:58 Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim
20:48 Tokat’ta kayıp emekli polis korkunç halde ölü bulundu Tokat'ta kayıp emekli polis korkunç halde ölü bulundu
20:41 Karnında 300 tarantula ile yakalanan yolcu tutuklandı Karnında 300 tarantula ile yakalanan yolcu tutuklandı
20:39 Real Madrid’den ayrılması kafasına koyan Arda Güler, Premier Lig’e gidiyor Real Madrid'den ayrılması kafasına koyan Arda Güler, Premier Lig'e gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 15:18:28. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın Kitap Fuarı kitapseverlerin buluşma noktası oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.