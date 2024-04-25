Aydın Köşk'te İlçe Müftüleri Toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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Aydın Köşk'te İlçe Müftüleri Toplantısı düzenlendi

Aydın Köşk\'te İlçe Müftüleri Toplantısı düzenlendi

Aydın'ın Köşk ilçesinde İl Müftüsü Hasan Güneş başkanlığında ilçe müftülerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, müftülükler arasında koordinasyonun güçlendirilmesi ve hizmetlerin verimliliğinin artırılması konuları ele alındı.

25.04.2024 09:45
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Aydın'ın Köşk ilçesinde düzenlenen ilçe Müftüleri Toplantısı, İl Müftüsü Hasan Güneş'in başkanlığında gerçekleştirildi.

Müftülükler arasında koordineyi güçlendirmek, yürütülen iş ve işlemlerde birlikteliği sağlamak, hizmette verimliliği artırmak amacıyla her ay düzenli olarak yapılan İlçe Müftüleri Toplantısı İl Müftüsü Hasan Güneş Başkanlığında Köşk'te gerçekleştirildi. Aydın'da yapılacak faaliyetlerin görüşüldüğü toplantıda, Kur'an kurslarında ve yaygın din eğitimi verilen hizmet alanlarında, eğitimlerin etkinlik ve verimliliğinin artırılması, uygulamada birlikteliğin sağlanması, vaaz ve irşat konuları ile din hizmetlerinin etkinliği ve verimliliği konuları istişare edilerek mahallinde karşılaşılan sorunlara yönelik tespit ve çözüm önerileri görüşüldü. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Köşk'te İlçe Müftüleri Toplantısı düzenlendi - Son Dakika

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