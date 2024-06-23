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Aydın OSB'deki yangında 2 itfaiye personeli dumandan etkilendi

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde otluk alanda çıkan ve bir iş yerinin deposuna sıçrayan yangın kontrol altına aldı. Ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürürken dumanlardan 2 itfaiye personeli etkilendi.

Ata Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle dün saat 18.30 civarlarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın, Aydın Astim Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir depoya sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü, Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri AFAD, UMKE ekipleri sevk edildi. Helikopter ve TOMA'ların da söndürme çalışmalarına destek verdi. Sabah erken saatlerde iş makineleriyle 3 katlı deponun duvarları yıkılıp daha yakından alevlere müdahale edildi. Ekiplerin aralıksız süren müdahalesinde yangın kontrol altına alındı. Yangında iki itfaiye personeli dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. İtfaiye personelinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler, yangın çıkan depoda soğutma çalışması yapıyor. Yangın nedeniyle depodaki çok sayıda malzeme ise zarar gördü.