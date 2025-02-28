Aydın Otoyolu'nda onarım trafiği felç etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aydın Otoyolu'nda onarım trafiği felç etti

Aydın Otoyolu\'nda onarım trafiği felç etti

Aydın Güney Kavşağı, otoyol onarımı nedeniyle trafiğe kapatıldı; şehirde yoğunluk arttı.

28.02.2025 18:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın- İzmir otoyolu üzerindeki bağlantı kollarında gerçekleştirilen üst yapı onarım çalışmaları dolayısıyla otoyolun Aydın Güney Kavşağı trafiğe kapatılırken, şehir merkezinde belirli noktalarda yoğunlaşan araçlar trafiği durma noktasına getirdi.

Aydın-İzmir Otoyolu üzerindeki bağlantı kollarında gerçekleştirilen üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Aydın Güney Kavşağı araç girişine kapatıldı. Kapatılan giriş nedeniyle şehrin İmamhatip, Eski Dörtyol, Ziraatçılar, Işıklı, Çevre Bulvarı kavşağında aşırı yoğunluk oluştu. Yaşanan yoğunluk zaman zaman trafiği durma noktasına getirirken trafik polisi ekipleri de trafiği düzenlemek için çalışma gerçekleştiriyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İzmir-Aydın Otoyolu'nun Aydın Güney Kavşağı, Aydın- Muğla devlet yoluna bağlantıyı sağlayan kollar üzerindeki üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol 26 Mart tarihine kadar kapalı kalacak" denildi. Açıklamada ayrıca, sürücülere alternatif güzergah olarak Aydın şehir merkezi yolunun kullanılabileceği bildirildi. Trafiğin büyük ölçüde etkilenmesine yol açan çalışmalar nedeniyle, araç sürücülerinin şehir merkezini kullanarak seyahat etmeleri gerektiği belirtildi. Karayolları, çalışmaların planlanan tarihte tamamlanmasını ve yolun yeniden trafiğe açılmasını hedefliyor.

Sürücüler, belirtilen süre boyunca trafik sıkışıklığından kaçınmak için alternatif güzergahları tercih etmeleri konusunda uyarıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

3-sayfa, Ulaşım, trafik, İzmir, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın Otoyolu'nda onarım trafiği felç etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:13 ABD Basını: Trump, İngilizce’yi resmi dil ilan edecek ABD Basını: Trump, İngilizce'yi resmi dil ilan edecek
17:42 Devlet Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz Devlet Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz
17:36 İmralı’daki görüşmeden yeni detay: Öcalan, Bahçeli’nin sağlık durumunu sormuş İmralı'daki görüşmeden yeni detay: Öcalan, Bahçeli'nin sağlık durumunu sormuş
16:20 IBAN’a para transferi yapanlar dikkat Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor IBAN'a para transferi yapanlar dikkat! Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor
10:50 X-ray cihazları tespit edemiyor 3 boyutlu yazıcı ile üretti, satmaya çalışırken yakalandı X-ray cihazları tespit edemiyor! 3 boyutlu yazıcı ile üretti, satmaya çalışırken yakalandı
08:47 Tuğçe Tayfur’dan Ferdi Tayfur’un mirasına tedbir kararı Tuğçe Tayfur'dan Ferdi Tayfur'un mirasına tedbir kararı
08:27 Daltonlar suç örgütünün kritik ismi yakalandı Türkiye’ye böyle getirildi Daltonlar suç örgütünün kritik ismi yakalandı! Türkiye'ye böyle getirildi
08:19 Kurtlar Vadisi’nin Selvi’si Büşra Ayaydın, anne oldu Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Büşra Ayaydın, anne oldu
08:19 Serdar Dursun’dan İran’da penaltı krizi Serdar Dursun'dan İran'da penaltı krizi
08:06 Soylu’dan Öcalan’ın çağrısı sonrası ilk açıklama: Yolun açık olsun Türkiyem Soylu'dan Öcalan'ın çağrısı sonrası ilk açıklama: Yolun açık olsun Türkiyem
07:50 Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finalistler belli oldu: Derbi oynanabilir Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu: Derbi oynanabilir
02:55 ABD’den Öcalan’ın çağrısına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme ABD'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 19:53:52. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın Otoyolu'nda onarım trafiği felç etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.