Aydın protokolü, Bayramı şehit aileleri ve gazilerle kutladı - Son Dakika
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Aydın protokolü, Bayramı şehit aileleri ve gazilerle kutladı

05.05.2022 11:43
Aydın protokolü, Bayramı şehit aileleri ve gazilerle kutladı

Aydın protokolü Ramazan Bayramını şehit aileleri ve gazilerle birlikte kutladı.

Aydın protokolü Ramazan Bayramını şehit aileleri ve gazilerle birlikte kutladı. bayram süresince Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, yardımcıları ve protokol üyelerinin şehit ailesi ve gazilerden oluşan 847 aileye ziyaret ettiği belirtildi.

11 ayın sultanı Ramazan ayının sona ermesi ile birlikte idrak edilen Ramazan Bayramı'nda şehit aileleri ve gaziler unutulmadı. Aydın Valiliği koordinesinde düzenlenen ziyaretler çerçevesinde il genelinde yaşayan 311 şehit ailesi ve 536 gazi olmak üzere toplam 847 aile evlerinde tek tek ziyaret edildi. Vali, vali yardımcısı, kaymakam ve kurum müdürleri tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde şehit ailelerinin bayramı tebrik edildi. Konu ile ilgili Aydın Valili Hüseyin Aksoy'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ramazan Bayramında Aydın İl genelinde yaşayan 311 Şehit Ailesi ve 536 Gazi olmak üzere toplam 847 Aile Vali, Vali Yardımcısı, Kaymakam, Jandarma Komutanı, Emniyet Müdürü ve Kurum Müdürleri tarafından ziyaret edilmiştir. Bütün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Aydın protokolü, Bayramı şehit aileleri ve gazilerle kutladı
Aydın protokolü, Bayramı şehit aileleri ve gazilerle kutladı

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Ramazan Bayramı, Hüseyin Aksoy, Şehit, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın protokolü, Bayramı şehit aileleri ve gazilerle kutladı - Son Dakika


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