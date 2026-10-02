Aydın Sanayi Odası seçimini Maraş\'ın mavi listesi 16 komitenin 15\'ini alarak kazandı

Aydın Sanayi Odası organ seçimleri için sabah saat 10.00'da oy kullanma işleme başladı. Bin 17 üyenin oy kullanma hakkı olan seçimde mevcut Başkan Gökhan Maraş mavi listeden ve Mehmet Tuncer beyaz listeden aday oldu. Gün boyu devam eden oy kullanma işleminin ardından yapılan sayımda, seçimlere mavi liste ile giren mevcut Başkan Gökhan Maraş ve ekibi 16 komitenin 15'ini alarak seçimi kazandı.

Sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi akşam saat 17: 00'ye kadar devam ederken üyeler sandığa yoğun ilgi gösterdi. Saat 17.00'de oy kullanma işlemi sona erdi. Sandık görevliler, oyları tek tek sayıp sonucu açıkladı. 16 komitenin 15'ini mavi liste, 1 komiteyi beyaz liste kazandı.

Mavi listenin adayı mevcut Başkan Gökhan Maraş, ikinci kez seçimi almanın gururunu yaşadı. Sevincini yönetimi ve kendisine destek olanlarla kutlayan Başkan Maraş, eşine sarılarak sevinç gözyaşları döktü.

Destek veren herkese teşekkür eden Başkan Maraş, sanayicilerin birlik ve beraberlik, gelenek mesajı verdiğini söyledi.

Aydın sanayisi için önümüzdeki dört yıl çok güzel hizmetler vereceğinin sözünü veren Başkan Maraş, seçimi kazandıkları için çok sevinçli ve mutlu olduğunu belirtti.

Sonuçların açıklanmasının ardından Gökhan Maraş ve ekibinin elini sıkan Mehmet Tuncer, rakibini başarısından dolayı kutlayıp tebrik etti.