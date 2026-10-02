Aydın Sanayi Odası seçimini Maraş'ın mavi listesi 16 komitenin 15'ini alarak kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın Sanayi Odası seçimini Maraş'ın mavi listesi 16 komitenin 15'ini alarak kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Sanayi Odası seçimini Maraş\'ın mavi listesi 16 komitenin 15\'ini alarak kazandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Sanayi Odası organ seçimlerinde bin 17 üyenin oy kullandığı seçimi, mevcut Başkan Gökhan Maraş'ın mavi listesi 16 komitenin 15'ini alarak kazandı. Beyaz liste 1 komite kazanırken, rakibi Mehmet Tuncer Maraş'ı tebrik etti.

Aydın Sanayi Odası organ seçimleri için sabah saat 10.00'da oy kullanma işleme başladı. Bin 17 üyenin oy kullanma hakkı olan seçimde mevcut Başkan Gökhan Maraş mavi listeden ve Mehmet Tuncer beyaz listeden aday oldu. Gün boyu devam eden oy kullanma işleminin ardından yapılan sayımda, seçimlere mavi liste ile giren mevcut Başkan Gökhan Maraş ve ekibi 16 komitenin 15'ini alarak seçimi kazandı.

Sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi akşam saat 17: 00'ye kadar devam ederken üyeler sandığa yoğun ilgi gösterdi. Saat 17.00'de oy kullanma işlemi sona erdi. Sandık görevliler, oyları tek tek sayıp sonucu açıkladı. 16 komitenin 15'ini mavi liste, 1 komiteyi beyaz liste kazandı.

Mavi listenin adayı mevcut Başkan Gökhan Maraş, ikinci kez seçimi almanın gururunu yaşadı. Sevincini yönetimi ve kendisine destek olanlarla kutlayan Başkan Maraş, eşine sarılarak sevinç gözyaşları döktü.

Destek veren herkese teşekkür eden Başkan Maraş, sanayicilerin birlik ve beraberlik, gelenek mesajı verdiğini söyledi.

Aydın sanayisi için önümüzdeki dört yıl çok güzel hizmetler vereceğinin sözünü veren Başkan Maraş, seçimi kazandıkları için çok sevinçli ve mutlu olduğunu belirtti.

Sonuçların açıklanmasının ardından Gökhan Maraş ve ekibinin elini sıkan Mehmet Tuncer, rakibini başarısından dolayı kutlayıp tebrik etti.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerKahramanmaraşEkonomiGüncelAydınYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bitlis Adilcevaz’da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü Bitlis Adilcevaz'da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak
Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı’da su 5 katına çıktı Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı'da su 5 katına çıktı
İzmir’de Özlem Gültekin Çelik’in ölümü soruşturmasında 5 şüpheli gözaltına alındı İzmir'de Özlem Gültekin Çelik'in ölümü soruşturmasında 5 şüpheli gözaltına alındı
İslam Memiş’ten altın için ezber bozan sözler: Farklı bir hikaye başlıyor İslam Memiş'ten altın için ezber bozan sözler: Farklı bir hikaye başlıyor
Macaristan’da 16 yıllık iktidar devrildi, soruşturmalar başladı Eski bakana tutuklama Macaristan'da 16 yıllık iktidar devrildi, soruşturmalar başladı! Eski bakana tutuklama
19:33
Avrupa borsaları, G7’nin 100 milyon varil kararıyla yükselişle kapandı
Avrupa borsaları, G7'nin 100 milyon varil kararıyla yükselişle kapandı
18:38
Serdal Adalı’dan “Hakemler Dosyası“ için ilk yorum: Gerekirse 2 hafta daha ligler ertelensin
Serdal Adalı'dan "Hakemler Dosyası" için ilk yorum: Gerekirse 2 hafta daha ligler ertelensin
18:08
İşte MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun ifadesi 40 milyon TL’lik para transferi soruldu
İşte MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun ifadesi! 40 milyon TL’lik para transferi soruldu
17:51
Özlem Gültekin Çelik’in ölümünde kan donduran WhatsApp mesajları dosyada
Özlem Gültekin Çelik’in ölümünde kan donduran WhatsApp mesajları dosyada
17:45
Babaya en acı veda Yaşar’ın gözyaşları yürek yaktı
Babaya en acı veda! Yaşar'ın gözyaşları yürek yaktı
17:38
Altın piyasasında neler oluyor Yatırımcısını önce sevindirdi, sonra üzdü
Altın piyasasında neler oluyor? Yatırımcısını önce sevindirdi, sonra üzdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 20:08:08. #7.13#
SON DAKİKA: Aydın Sanayi Odası seçimini Maraş'ın mavi listesi 16 komitenin 15'ini alarak kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei