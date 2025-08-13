Aydın Şehir Hastanesi İncelemesi

Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Bahar Aydınlı ve beraberindeki heyet, Aydın Şehir Hastanesi'nin son durumunu yerinde inceledi.

Aydın Şehir Hastanesi'nin açılış süreci ile ilgili olarak Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Bahar Aydınlı, Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Hizmet Alımları Planlama Dairesi Başkanı Hüseyin Dalgalı ve Biyomedikal Mühendislik Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Arslan, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nü ziyaret etti. İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul tarafından, yapımı devam eden ve Aydın'ın en büyük sağlık yatırımı olarak nitelendirilen Aydın Şehir Hastanesi'nin son durumu, yürütülen çalışmalar ile tıbbi cihaz ve hizmet alımlarına ilişkin süreçler hakkında ayrıntılı bir sunum gerçekleştirildi. Toplantının ardından heyet, Aydın Şehir Hastanesi'nde detaylı incelemelerde bulunarak değerlendirmeler yaptı. Program kapsamında Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi de ziyaret edildi. Ziyaretlerde İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul'a, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü hizmet başkanları ve başkan yardımcıları eşlik etti. - AYDIN