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Aydın Şehir Hastanesi'nde çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

Aydın Şehir Hastanesi'nde çalışmalar devam ediyor

13.12.2021 10:19
Aydın Şehir Hastanesi'nde çalışmalar devam ediyor

Aydın'ın Efeler ilçesi Şevketiye Mahallesi'nde yapımına başlanan 'Aydın Şehir Hastanesi'nin yapımı hız kesmeden devam ediyor.

Aydın'ın Efeler ilçesi Şevketiye Mahallesi'nde yapımına başlanan 'Aydın Şehir Hastanesi'nin yapımı hız kesmeden devam ediyor.

Aydın'ın sağlık yapısını güçlendirecek, 270 bin metrekare inşaat alanına sahip Aydın Şehir Hastanesi'nde çalışmalar 24 saat esasına göre sürüyor. Bir yıl önce inşaatına başlanan ve Aydın'ın sağlık yapısına değer katacak 950 yatak kapasiteli hastanenin inşaatında çalışmaların durma noktasına geldiğine yönelik bazı basın yayın organlarında çıkan olumsuz haberlere karşı Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Zeminden yükselme çalışmalarının devam ettiğine dair yapılan paylaşımda, "Efeler ilçesi Şevketiye Mahallesi'nde 270 bin metrekarelik bir alana sahip Aydın Şehir Hastanesi'nde çalışmalar 24 saat esasına göre tüm hızıyla devam etmekte olup Hastane inşaat imalatında zemin iyileştirme çalışmalarında sona gelinmiş ve proje dahilinde zeminden yükselme işlemleri devam etmektedir" denildi. - AYDIN

Aydın Şehir Hastanesi'nde çalışmalar devam ediyor
Aydın Şehir Hastanesi'nde çalışmalar devam ediyor
Aydın Şehir Hastanesi'nde çalışmalar devam ediyor
Aydın Şehir Hastanesi'nde çalışmalar devam ediyor
Aydın Şehir Hastanesi'nde çalışmalar devam ediyor

Şehir Hastanesi, İnşaat, Efeler, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın Şehir Hastanesi'nde çalışmalar devam ediyor - Son Dakika


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