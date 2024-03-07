Aydın Sultanhisar\'da Jandarma Vatandaşları Hırsızlık ve Yankesicilik Konusunda Bilgilendiriyor

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili Partiden İstifa Etti

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Karakeçili, partinin genel başkanı Meral Akşener'in yanlış kararlar aldığını ve parti içindeki demokratik sürecin bozulduğunu belirtti. Karakeçili, İYİ Parti'nin üzerine oynanan bir oyun ve yapılan bir operasyon olduğunu ifade etti.