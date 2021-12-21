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Aydın Tarım Fuarı, bu yıl 9. kez kapılarını açacak - Son Dakika

Aydın Tarım Fuarı, bu yıl 9. kez kapılarını açacak

21.12.2021 12:30
Aydın Tarım Fuarı, bu yıl 9. kez kapılarını açacak

Aydın'da düzenlenecek olan Aydın Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı, bu yıl dokuzuncu kez kapılarını ziyaretçilerine açacak.

Aydın'da düzenlenecek olan Aydın Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı, bu yıl dokuzuncu kez kapılarını ziyaretçilerine açacak.

Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden olan Aydın, 9. Aydın Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı'na ev sahipliği yapacak. Aydın Ticaret Borsası öncülüğünde 13-16 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan fuar, tarım, gıda ve hayvancılık sektörlerindeki ulusal ve uluslararası firmaları ve ziyaretçileri bir araya getirecek. Aydın tarımı, sanayisi, ekonomisi ve tanıtımı açısından büyük önem taşıyan Aydın Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nda tarım, gıda ve hayvancılık sektöründeki yenilikler ve teknolojik gelişmeler de yerini alacak. S.S. 46 No'lu Aydın Pamuk Tarım Satış Kooperatifi alanında gerçekleştirileceği ve modern tarım, gıda ve hayvancılığın ihtiyaç duyduğu birçok donanım ve teknolojilerin tanıtılacağı 9. Aydın Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı, sektör temsilcilerini ve ziyaretçileri bir araya getirerek bölge ekonomisine de katkı sağlaması bekleniyor.

2020 Ocak ayında düzenlenen fuarda 180 Milyon TL sıcak satış ile ülkemizin ilk 5 Tarım Fuarı arasında yer alan fuar, başta Aydın olmak üzere ülkenin dört bir yanından gelecek olan ziyaretçilere sektördeki son gelişmeleri ve teknolojileri yakından inceleme fırsatı sunarak, yeni iş imkanı bağlantılarının kurulmasını sağlayacak.

"Tarımın kalbi Aydın'da atacak"

Bu yıl 9'uncusu gerçekleşecek olan Aydın Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur; "Tarım, Gıda ve Hayvancılık sektörünün merakla beklediği 9. Aydın Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı'mız 13 Ocak 2021 tarihinde açılıyor. Bilindiği üzere fuarlar günümüz pazarlama şartlarında sektör firmalarını hedef kitle ile buluşturan bir faaliyet olup sektöre dair ürün tanıtımlarına, yeni ortaklıklar ve iş bağlantılarının kurulmasına imkan sunmaktadır. 2020 yılında fuarımız, 358 Firma ve 300 binin üzerinde ziyaretçi sayısı ile Türkiye'nin İlk 5 Tarım Fuarı arasına girmeyi başarmıştır. Bu yıl düzenleyecek olduğumuz fuarımızla da ülkemizde düzenlenen en önemli Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarları arasında yer almayı hedeflediğimizi ve tarımın kalbinin Aydın'da atacağını söyleyebiliriz. Katılımcı firmaların pazarlama faaliyetlerini geliştirmek, çiftçileri yeni teknolojiler ile buluşturarak verimliliklerini arttırmak, ilimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak amacıyla önem arz eden 9. Aydın Uluslararası Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı'mıza herkesi davet ediyoruz "dedi.

Aydın Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleşecek olan fuar, Tarım ve Orman Bakanlığı, Aydın Valiliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın Ticaret Odası, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, KOSGEB, Aydın Sanayi Odası, Efeler Ziraat Odası, Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, S.S. 46 No'lu Aydın Pamuk Tarım Satış Kooperatifi, Aydın Makine Mühendisleri Odası, Aydın Ziraat Mühendisleri Odası destekleriyle düzenlenecek. - AYDIN

Aydın Tarım Fuarı, bu yıl 9. kez kapılarını açacak
Aydın Tarım Fuarı, bu yıl 9. kez kapılarını açacak

Türkiye, Tarım, Aydın, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın Tarım Fuarı, bu yıl 9. kez kapılarını açacak - Son Dakika


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