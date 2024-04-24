Aydın Tarım ve Hayvancılık Fuarı\'nda Doğa Koruma ve Milli Parklar Standı İlgi Gördü

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Aydın'da bu yıl 11.'si gerçekleştirilen Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda özel firmalar ürünlerini tanıtırken, resmi kurumlar ise halkı bilinçlendirmek ve tabiatın dengesinin bozulmaması için doğadaki canlıların korunmasının önemini anlattı. Bu kapsamda stant açan Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü binlerce kişiyi bilgilendirdi. Oldukça ilgi gören standa nesli tükenme tehlikesi altında olan pek çok hayvan tahnitleri ile tanıtıldı.

Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden biri olan Aydın'da 18-21 Nisan 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen 11'inci Uluslararası Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarında, Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü, tabiatın korunması için yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Karakulaktan pelikana, keklikten ördeğe kadar nesli tükenme tehlikesi altında olan pek çok hayvanın tahnit sergisini yapıldığı stanta Aydın'ın biyoçeşitliliği, korunan alanlar ve yaban hayatı tanıtıldı. Oldukça ilgi gören stanta pek çok çocuk uzun süre ilgiyle tahnit sergisini inceledi.

Stanta ayrıca doğayı ve çevreyi korumanın öneminden söz edilerek, Türkiye'nin en önemli doğal mirasları arasında yer alan ve barındırdığı bitki ve hayvan türleriyle gelecek nesillere aktarılması gereken Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın zenginlikleri de tanıtıldı.

Yaklaşık 250 adet kuş türü bulunan ve bunlardan 70'iin üreme alanı olan Dilek Yarımadası Milli Parkı'na sahip Aydın'da çocuklara tarımın sürdürülebilirliğinin tabiatın korunmasına bağlı olduğu da anlatıldı. Sadece Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda görülen 804 bitki türünden 6'sının dünyada sadece Aydın'da görüldüğü belirtildi.

Bunun yanı sıra Aydın'ın sahip olduğu Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın 28 memeli, 42 sürüngen, 45 çeşit balık türüne ve çok sayıda deniz canlısına ev sahipliği yaptığı belirtildi. - AYDIN