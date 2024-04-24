Aydın Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda Doğa Koruma ve Milli Parklar Standı İlgi Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aydın Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda Doğa Koruma ve Milli Parklar Standı İlgi Gördü

Aydın Tarım ve Hayvancılık Fuarı\'nda Doğa Koruma ve Milli Parklar Standı İlgi Gördü

Aydın'da düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü tarafından açılan stand, nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanların tahnit sergisiyle büyük ilgi gördü. Ayrıca, Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın zenginlikleri ve tabiatın korunmasının önemi de tanıtıldı.

24.04.2024 09:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da bu yıl 11.'si gerçekleştirilen Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda özel firmalar ürünlerini tanıtırken, resmi kurumlar ise halkı bilinçlendirmek ve tabiatın dengesinin bozulmaması için doğadaki canlıların korunmasının önemini anlattı. Bu kapsamda stant açan Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü binlerce kişiyi bilgilendirdi. Oldukça ilgi gören standa nesli tükenme tehlikesi altında olan pek çok hayvan tahnitleri ile tanıtıldı.

Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden biri olan Aydın'da 18-21 Nisan 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen 11'inci Uluslararası Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarında, Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü, tabiatın korunması için yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Karakulaktan pelikana, keklikten ördeğe kadar nesli tükenme tehlikesi altında olan pek çok hayvanın tahnit sergisini yapıldığı stanta Aydın'ın biyoçeşitliliği, korunan alanlar ve yaban hayatı tanıtıldı. Oldukça ilgi gören stanta pek çok çocuk uzun süre ilgiyle tahnit sergisini inceledi.

Stanta ayrıca doğayı ve çevreyi korumanın öneminden söz edilerek, Türkiye'nin en önemli doğal mirasları arasında yer alan ve barındırdığı bitki ve hayvan türleriyle gelecek nesillere aktarılması gereken Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın zenginlikleri de tanıtıldı.

Yaklaşık 250 adet kuş türü bulunan ve bunlardan 70'iin üreme alanı olan Dilek Yarımadası Milli Parkı'na sahip Aydın'da çocuklara tarımın sürdürülebilirliğinin tabiatın korunmasına bağlı olduğu da anlatıldı. Sadece Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda görülen 804 bitki türünden 6'sının dünyada sadece Aydın'da görüldüğü belirtildi.

Bunun yanı sıra Aydın'ın sahip olduğu Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın 28 memeli, 42 sürüngen, 45 çeşit balık türüne ve çok sayıda deniz canlısına ev sahipliği yaptığı belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Aydın, Tarım, Çevre, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda Doğa Koruma ve Milli Parklar Standı İlgi Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:26 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 17 kuruş indirim gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 17 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
09:07 Üsküdar-Samandıra metrosundaki arıza 50 saattir çözülemedi Üsküdar-Samandıra metrosundaki arıza 50 saattir çözülemedi
08:34 Erbakan’dan “Cumhur İttifakı’nda mısınız“ sorusuna yanıt var Erbakan'dan "Cumhur İttifakı'nda mısınız?" sorusuna yanıt var
08:32 Cemil Çiçek 31 Mart seçimlerini değerlendirdi: Şimdi AK Parti’nin MR’ı çekiliyor sonra da gereğinin yapılması lazım Cemil Çiçek 31 Mart seçimlerini değerlendirdi: Şimdi AK Parti'nin MR'ı çekiliyor sonra da gereğinin yapılması lazım
01:52 AK Parti’den Erdoğan-Özel görüşmesine ilişkin açıklama: Bugünün önemine uygun bir buluşma oldu ve bayramlaşıldı AK Parti'den Erdoğan-Özel görüşmesine ilişkin açıklama: Bugünün önemine uygun bir buluşma oldu ve bayramlaşıldı
09:33 Türk Futbolunda Bağımsız Hakem Kurulu Oluşturuluyor Türk Futbolunda Bağımsız Hakem Kurulu Oluşturuluyor
09:22 Feri Baycu Güler, Sandık Kokusu dizisinde yer alacak Feri Baycu Güler, Sandık Kokusu dizisinde yer alacak
09:04 İşte Premier Lig bu Arsenal’den derbide tarihi skor İşte Premier Lig bu! Arsenal'den derbide tarihi skor
08:25 Günlerdir yoğun bakımda yatan Nuri Alço taburcu oldu İlk fotoğraf da geldi Günlerdir yoğun bakımda yatan Nuri Alço taburcu oldu! İlk fotoğraf da geldi
02:26 Evden kaçan pitbull dehşet saçtı Sahibini ve 2 kişiyi feci şekilde yaraladı Evden kaçan pitbull dehşet saçtı! Sahibini ve 2 kişiyi feci şekilde yaraladı
02:20 İlber Ortaylı uçakta rahatsızlandı Sefer gecikmeli gerçekleşti İlber Ortaylı uçakta rahatsızlandı! Sefer gecikmeli gerçekleşti
00:44 Afrika’dan taşınan çöl tozu Yunanistan’da gökyüzünü turuncuya çevirdi Afrika'dan taşınan çöl tozu Yunanistan'da gökyüzünü turuncuya çevirdi
00:02 Emre Belözoğlu, eleştirilere daha fazla dayanamadı: Hiçbir karşılığı olmayan lağım çukuru Emre Belözoğlu, eleştirilere daha fazla dayanamadı: Hiçbir karşılığı olmayan lağım çukuru
23:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diğer parti liderleriyle görüşmesine Fatih Erbakan davet edilmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer parti liderleriyle görüşmesine Fatih Erbakan davet edilmedi
22:04 Bakan Tunç: DEM Parti terörle arasına mesafe koyamazsa kapatma davası kaçınılmaz olur Bakan Tunç: DEM Parti terörle arasına mesafe koyamazsa kapatma davası kaçınılmaz olur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 09:45:32. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda Doğa Koruma ve Milli Parklar Standı İlgi Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement