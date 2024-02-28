Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü, Meyve Ağaçlarında Budama Kursu'na Katıldı - Son Dakika
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Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü, Meyve Ağaçlarında Budama Kursu'na Katıldı

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü, Meyve Ağaçlarında Budama Kursu\'na Katıldı

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş, tarımın temel konularından biri olan meyve ağaçlarında budama konulu eğitim kursuna katılarak üreticilerle bir araya geldi. Kurs kapsamında doğru budama teknikleri, verimliliği artırma yöntemleri ve hastalıklara karşı önlemler hakkında bilgi alan Altıntaş, ayrıca üreticilerle birebir sohbet ederek tarımsal sorunları dinledi ve çözüm önerileri sundu. Bu tür eğitimlere katılımın artırılması hedefleniyor.

28.02.2024 09:25  Güncelleme: 09:26
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Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş, Meyve Ağaçlarında Budama Kursu'na katılarak üreticilerle buluştu.

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş, tarımın temel konularından biri olan meyve ağaçlarında budama konulu eğitim kursuna katılarak üreticilerle bir araya geldi. Efeler İlçe Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Efeler Ziraat Odası Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen kurs, tarım alanında bilgi ve deneyim paylaşımına katkı sağladı. İl Müdürü Altıntaş, kurs kapsamında meyve ağaçlarında doğru budama teknikleri, verimliliği artırma yöntemleri ve hastalıklara karşı önlemler hakkında bilgi aldı. Ayrıca, kursa katılan üreticilerle birebir sohbet imkanı bulan Altıntaş, tarımsal sorunlarını dinleyerek çözüm önerileri sunarak sektördeki paydaşlarla etkileşimde bulundu.

Aydın İl Tarım Müdürü İbrahim Altıntaş, bu tür etkinliklerin devam edeceği belirtilirken, tarımın gelişimi ve sürdürülebilirliği için yapılan bu tür eğitimlere katılımın artırılması hedeflendiğini kaydetti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü, Meyve Ağaçlarında Budama Kursu'na Katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü, Meyve Ağaçlarında Budama Kursu'na Katıldı - Son Dakika
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