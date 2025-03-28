Aydın Ticaret Borsası'nda Bayramlaşma - Son Dakika
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Aydın Ticaret Borsası'nda Bayramlaşma

Aydın Ticaret Borsası\'nda Bayramlaşma

Aydın Ticaret Borsası'nda bayramlaşma merasimi yapıldı, birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

28.03.2025 12:43
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Aydın Ticaret Borsası Meclisi, Ramazan Bayramı dolayısıyla Aydın Ticaret Borsası, AYTB Aydın Laboratuvar Hizmetleri A.Ş. ve ATB Aydın Soğuk Hava Depoculuk A.Ş personelleri ile bayramlaşma merasimini gerçekleştirdi.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Bayramlar, dayanışmanın, kardeşliğin ve paylaşmanın en güzel vesileleridir. Bu anlamlı günde bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarımızın, üyelerimizin ve Aydınlı hemşerilerimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyor; sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir bayram diliyorum" dedi.

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel ise yaptığı konuşmada, "Bayramlar, toplumsal değerlerimizin pekiştiği, sevgi ve hoşgörünün ön plana çıktığı özel günlerdir. Bu vesileyle, çalışma arkadaşlarımız başta olmak üzere tüm halkımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyor, nice bayramlara sağlık ve mutlulukla erişmelerini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bayramlaşma merasiminde, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyeleri Yakup Er, Cihan Can, Rıza Uyar, Meclis Üyeleri Ahmet Şenel, Adem Türkmen, Abdülkadir Yıldız, Mehmet Ali Avcu, Mehmet Akkan, Mustafa Hakan Adalı, Ali Rıza Vural, Disiplin Kurulu Başkanı Serdar Çapakçıoğlu ve Disiplin Kurulu Üyesi Mehmet Bakkal yer aldı.

Bayramlaşma programı, toplu fotoğraf çekimi ve iyi dileklerin paylaşılmasıyla sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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