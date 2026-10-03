Aydın Ticaret Borsası\'nda tek listeli seçim başladı, Başkan Çondur oy verdi

Aydın Ticaret Borsası'nda tek listeyle gerçekleştirilen seçimlerde Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, 1 nolu sandıkta oyunu kullandı.

Aydın Ticaret Borsası seçimleri sabah saatlerinde başladı. Efeler 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı gözetimindeki seçimler saat 17.00'da sona erecek. Tek liste ile gidilen seçimde, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur 1 nolu sandıkta oyunu kullandı. Aydın Ticaret Borsası Korbey Salonu'nda gerçekleşen seçimde Başkan Fevzi Çondur, üyelerin kendilerine gösterdiği güvene teşekkür ederek, "Bugün burada borsamızın geleceğine yön vermek ve demokratik irademizi sandığa yansıtmak üzere bir aradayız. Sürecin başından bu yana bizleri yalnız bırakmayan, destekleriyle gücümüze güç katan tüm üyelerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Aydın'ımıza ve üyelerimize hizmet etme gayesiyle çıktığımız bu yolda, ilk günkü heyecanla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.