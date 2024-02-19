Aydın Ticaret Borsası, Nevşehir Ticaret Borsası'na nezaket ziyaretinde bulundu.
Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Meclis Başkan Yardımcıları Ali Çevik ve Rıza Uyar, Yönetim Kurulu Üyeleri Kazım Günaydın ve Cihan Can, Meclis Üyeleri Ahmet Şenel, Adem Türkmen, Mehmet Ali Avcu, Mehmet Akkan ve Genel Sekreter Neslihan Duymaz, Nevşehir'de gerçekleştirilecek olan Aydın Memecik Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım Günleri etkinliği kapsamında Nevşehir Ticaret Borsası'nı ziyaret etti.
Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı A.Bahri Erdel ve beraberindeki heyeti, Nevşehir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Havalı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yücel Erdoğan ve meclis üyeleri karşıladı. Gerçekleşen ziyarette Aydın Ticaret Borsası ve Nevşehir Ticaret Borsası heyeti, Aydın ve Nevşehir illerinin tarımsal faaliyetleri, coğrafi işaret çalışmaları ve üye profili hakkında karşılıklı istişarelerde bulundu.
Ziyarete ilişkin konuşan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, " Avrupa Birliği'nde coğrafi işaret tescilini aldığımız Aydın Memecik Zeytinyağının Tadım ve Tanıtım Günü Etkinlikleri kapsamında Nevşehir Ticaret Borsamızı ziyaret ederek Borsamız faaliyetleri ve Aydın Memecik Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım Etkinliği günlerimiz üzerine istişarelerde bulunduk. Oldukça verimli geçen ziyaretimizde bizleri ağırlayan başta Nevşehir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Havalı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yücel Erdoğan olmak üzere tüm meclis üyelerine teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.
Ziyaretin sonunda Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ve Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Nevşehir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Havalı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yücel Erdoğan'a günün anlam ve önemine uygun incir yaprağına yazılı Tin Suresi tablosu ile Aydın'ın yöresel ürünlerini takdim edildi. - AYDIN
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