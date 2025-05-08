Aydın Valiliği'nden İmar Planı Açıklaması: İddialar Gerçek Dışı - Son Dakika
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Aydın Valiliği'nden İmar Planı Açıklaması: İddialar Gerçek Dışı

Aydın Valiliği\'nden İmar Planı Açıklaması: İddialar Gerçek Dışı

Aydın Valiliği, bazı basın yayın organlarında yer alan, Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki bir taşınmaza ilişkin imar plan tadilatıyla ilgili haberlerin asılsız olduğunu açıkladı. Valilik, taşınmazın Mazbut Vakıf statüsünde olduğunu ve imar sürecinin yasal çerçevede yürütüldüğünü vurguladı.

08.05.2025 23:17  Güncelleme: 23:19
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Aydın Valiliği, bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde, Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde bulunan bir taşınmazla ilgili imar plan tadilatı sürecine dair iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan ve kamuoyunu yanıltıcı nitelikteki haberlerde, Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde bulunan bir taşınmazla ilgili imar plan tadilatı sürecine dair gerçek dışı iddialara yer verildiği görülmüştür. Haberlere konu olan taşınmaz, herhangi bir özel vakfa veya derneğe ait olmayıp, mütevellisi (yöneteni) kalmamış ve yönetimi kamuya geçmiş olan Mazbut Vakıf statüsündedir. 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 6. maddesindeki, "Mazbut vakıflar, Genel Müdürlük tarafından yönetilir ve temsil edilir." hükmü gereğince söz konusu taşınmaz üzerindeki tasarruf ve karar verme yetkisi tamamen Vakıflar Genel Müdürlüğüne aittir. Taşınmazın turizm ve ticaret amaçlı kullanımına yönelik imar planı tadilatı süreci, 2022 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılmış olup, hazırlanan dosyanın değerlendirme sürecinin hızlandırılması amacıyla Valiliğimizce Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığına talepte bulunulmuştur. Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi, kendi mevzuatı çerçevesinde hareket ederek 10.12.2024 tarihinde oy birliğiyle imar kararını onaylamıştır. Tüm bu yasal ve kurumsal süreçlere rağmen bazı çevrelerin kamuya ait bir arazinin kıymetlendirilmesi işleminden rahatsızlık duyması manidardır. Bahse konu taşınmaz, tamamen Vakıflar Genel Müdürlüğünün hüküm ve tasarrufunda olan bir arsa olup; tüm süreçler mevzuatına uygun, şeffaf ve kamu yararı gözetilerek yürütülmektedir" denildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Valiliği'nden İmar Planı Açıklaması: İddialar Gerçek Dışı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • janehartsell:
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