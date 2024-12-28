Aydın Valiliği'nden Yılbaşı için Güvenlik ve Kamu Hizmetleri Tedbirleri - Son Dakika
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Aydın Valiliği'nden Yılbaşı için Güvenlik ve Kamu Hizmetleri Tedbirleri

Aydın Valiliği\'nden Yılbaşı için Güvenlik ve Kamu Hizmetleri Tedbirleri

Aydın Valiliği, vatandaşların yılbaşını huzur içinde geçirmeleri için güvenlik önlemleri ve kamu hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi amacıyla kapsamlı tedbirler alındığını duyurdu. Alınan önlemler, sağlık, gıda güvenliği ve altyapı hizmetleri gibi birçok alanda uygulanacak.

28.12.2024 10:19  Güncelleme: 10:21
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Aydın Valiliği, vatandaşların yılbaşını huzur içinde geçirmeleri ve kamu hizmetlerinin aksamadan devam etmesi için çeşitli tedbirler aldığını duyurdu.

Aydın Valiliği, vatandaşların yılbaşını huzur içinde geçirmeleri ve kamu hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi amacıyla güvenlikten sağlığa birçok alanda kapsamlı tedbirler aldığını duyurdu. Valilik, alınan önlemlerin tüm ilçe kaymakamlıkları tarafından da uygulanacağını belirtti.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı süresince sorumluluk bölgelerinde huzur planları uygulamaya koyacak. Özellikle halkın yoğun olarak bulunduğu alışveriş yerleri, kutlama mekanları, otogarlar, istasyonlar ve şehir içi otobüs duraklarında güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarılacak. Ayrıca, sahil bölgelerine olan yollar üzerindeki trafik yoğunluğuna karşı ek güvenlik ve trafik önlemleri alınacak. Yaya ve motorlu devriyeler ile şehir içi ve karayollarındaki trafik ekiplerinin sayıları artırılacak. Bunun yanı sıra, günübirlik kiralanan evler ile otel ve konaklama tesislerinde kimlik bildirme işlemleri titizlikle denetlenecek.

Gıda güvenliği kontrolleri sıklaştırılacak

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda üretimi ve satışının yapıldığı yerlerde gıda güvenliği konusunda daha sıkı denetimler gerçekleştirecek. Toplu tüketim yerlerinde tüketicinin aldatılmasının önlenmesi için gereken tedbirler artırılacak.

Belediyeler ve kamu hizmetleri hazırlıklı olacak

Belediyeler, toplu taşıma hizmetlerinin sürekliliği için gerekli planlamayı yapacak. Ayrıca, itfaiye, su ve kanalizasyon arıza ekipleri de yılbaşı boyunca hazır olacak. Nöbetçi memurlukları, vatandaşların müracaatlarına açık tutulacak.

Sağlık hizmetleri için nöbetçi personel görevlendirilecek

İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık hizmetlerinde aksamaların yaşanmaması için hastaneler ve sağlık kuruluşlarında nöbetçi personel bulunduracak. Aydın halkının sağlıkla ilgili sorunları yılbaşı süresince hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulacak.

Altyapı hizmetleri için hazırlıklar tamamlandı

Elektrik, telefon ve doğalgaz arızalarına anında müdahale için ilgili kamu kuruluşları, ekiplerini hazır tutacak. Elektrik, telefon ve doğalgaz arızalarına karşı 7-24 hizmet verecek.

Afet ve acil durum hazırlığı yapıldı

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, yılbaşı döneminde meydana gelebilecek; sel, su baskını, fırtına, yangın ve benzeri doğal afetlere karşı anında müdahale edebilmek için gerekli ekipmanları ve personeli hazır bulunduracak. Yolların trafiğe açık tutulması için gereken tedbirler önceden alındı.

Sosyal hizmetler alanında destek sağlanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, yetiştirme yurdu öğrencilerine ve huzurevlerinde kalan vatandaşlara yılbaşı süresince her türlü kolaylığı sağlamak için gerekli tedbirleri alacak. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Valiliği'nden Yılbaşı için Güvenlik ve Kamu Hizmetleri Tedbirleri - Son Dakika

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