Aydın Valisi Canbolat, Köşk Kaymakamı Taş\'ı Ziyaret Etti

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Köşk Kaymakamı Hasan Taş'a gerçekleştirdiği ziyarette, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Köşk Kaymakamı olarak atanan Hasan Taş'a iade-i ziyarette bulundu. Vali Canbolat'ı Kaymakamlık binası önünde Kaymakam Hasan Taş, Belediye Başkanı Nuri Güler, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser İsa Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Asb. Kd. Bçvş. Akan Şahin ve kaymakamlık görevlileri karşıladı.

Vali Canbolat, ilçenin genel durumu ve devam eden kamu yatırımlarıyla ilgili bilgi alırken, ilçedeki vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik çözümler ve öncelikli projeler de ele alındı.

Kaymakam Hasan Taş, Vali Canbolat'ın nazik ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Köşk ilçesinin sosyal ve ekonomik kalkınmasına yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. - AYDIN