Vali Varol\'dan Koçarlı\'da yoğun mesai

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, ilçe ziyaretleri kapsamında Koçarlı'da bir dizi ziyaret ve incelemede bulundu. Kaymakamlıkta çalışma toplantısına başkanlık eden Vali Varol, Gençlik Merkezi, Belediye Başkanlığı ve ilçe esnafını da ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Koçarlı programına Kaymakamlığı ziyaret ederek başlayan Vali Dr. Osman Varol, Koçarlı Kaymakamı Ramazan Taşkın ve ilçe kurum amirlerinin katılımıyla çalışma toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda ilçede yürütülen kamu hizmetleri, devam eden yatırımlar ve öncelikli ihtiyaçlar ele alınırken, vatandaş odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda sürdürülen çalışmalar değerlendirildi. Ardından Koçarlı Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Vali Varol, merkezde yürütülen sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Gençlerle de bir araya gelen Vali Varol, onlarla sohbet ederek talep ve görüşlerini dinledi.

Programı kapsamında Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı'ya iade-i ziyarette de bulunan Vali Varol, ilçede devam eden yatırımlar, belediye hizmetleri ve kurumlar arası iş birliği içerisinde yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Vali Varol, Başkan Arıcı'ya çalışmalarında başarılar diledi.

Koçarlı'daki ziyaretlerini esnaf buluşmasıyla tamamlayan Vali Dr. Osman Varol, ilçe esnafını iş yerlerinde ziyaret ederek hayırlı işler ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu. Vatandaşlarla da bir araya gelen Vali Varol, talep ve önerileri dinleyip bir süre sohbet etti. - AYDIN