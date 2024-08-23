Aydın Valisi Koçarlı Kaymakamı ile Projeler Hakkında Görüştü

Yerel

Aydın Valisi Yakup Canbolat Koçarlı Kaymakam Ramazan Taşkın ile bir araya gelerek, ilçede devam eden projeler ve çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

Geçtiğimiz ay Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar kapsamında mülki idare amirlerinin görev yerleri değiştirildi. Bu kapsamda, Koçarlı'da görev yapan Kaymakam Ersin Tepeli Tokat Turhal Kaymakamlığı'na, Kars Vali Yardımcısı olarak görev yapan Ramazan Taşkın ise Koçarlı Kaymakamlığı'na atandı. Aydın Valisi Yakup Canbolat Koçarlı Kaymakamı Ramazan Taşkın'ı ziyaret ederek, ilçenin genel durumu, ekonomik faaliyetleri ve devam eden kamu projeleri hakkında bilgi aldı. Vali Canbolat, Kaymakam Taşkın'a yeni görevinde başarılar dilerken, Kaymakam Ramazan Taşkın ise Vali Canbolat'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Koçarlı'yı daha da geliştirmek için var güçleriyle çalışacaklarını ifade eden Taşkın, ilçede hayata geçirilecek projeler ve çözüm bekleyen sorunlarla ilgili olarak Vali Canbolat ile sürekli iletişim halinde olacaklarını sözlerine ekledi. - AYDIN