Aydın Yenipazar'da Kaymakam Karataş esnafa bol kazanç ve hayırlı işler diledi - Son Dakika
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Aydın Yenipazar'da Kaymakam Karataş esnafa bol kazanç ve hayırlı işler diledi

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Aydın Yenipazar\'da Kaymakam Karataş esnafa bol kazanç ve hayırlı işler diledi
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Yenipazar Kaymakamı Murat Karataş, çarşıdaki iş yerlerini ziyaret ederek esnafla görüşüp talep ve önerilerini dinledi. Karataş, ilçe ekonomisinin bel kemiği olan esnafa bol kazanç dilerken esnaf da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde Kaymakam Murat Karataş, ilçe esnafıyla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi, hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi.

Ziyaret kapsamında çarşıda bulunan iş yerlerini ziyaret eden Yenipazar Kaymakamı Murat Karataş, esnafla sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. Karataş, ilçe ekonomisinin bel kemiğini oluşturan esnafın her zaman yanında olduklarını ve esnafın ilçeye kattığı değerin önemli olduğunu belirterek tüm esnafa bol kazanç ve hayırlı işler temennisinde bulundu. Esnafın ilçenin sosyal ve ekonomik hayatındaki önemine dikkat çeken Kaymakam Karataş, birlik ve beraberliğin güçlenmesi adına bu tür ziyaretlere önem verdiklerini vurguladı. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren esnaf ise Kaymakam Karataş'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: İHA
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