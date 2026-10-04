Aydın Yenipazar\'da müftülük personeli Müftü Alkış başkanlığında toplandı

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde İlçe Müftülüğü personelinin katılımıyla aylık mutat toplantı gerçekleştirildi. İlçe Müftüsü Dr. Mesut Alkış başkanlığındaki toplantıda, ilçede yürütülen din hizmetleri ile personelin görev ve sorumluluklarına ilişkin konular değerlendirildi.

Yenipazar İlçe Müftülüğünde gerçekleştirilen toplantıda, din hizmetlerinin düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesine yönelik çalışmalar ele alındı. Personelin görevlerini yerine getirirken dikkat etmesi gereken hususların değerlendirildiği toplantıda, hizmetlerin işleyişine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantının bir diğer gündemini ise personeli ilgilendiren mevzuat konuları oluşturdu. Görev ve sorumluluklara ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, personelin çalışma süreçlerinde karşılaşabileceği konular üzerinde de duruldu.

İlçe Müftüsü Dr. Mesut Alkış'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, müftülük bünyesinde yürütülen çalışmaların düzenli şekilde sürdürülmesi ve din hizmetlerinin vatandaşlara etkin bir şekilde ulaştırılmasına yönelik konular ele alınarak personelin görüş ve değerlendirmeleri alındı.