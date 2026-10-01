Aydın Yenipazar'da taşımalı eğitim servisleri 2026-2027 için denetlendi - Son Dakika
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Aydın Yenipazar'da taşımalı eğitim servisleri 2026-2027 için denetlendi

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Aydın Yenipazar\'da taşımalı eğitim servisleri 2026-2027 için denetlendi
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Aydın Yenipazar'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında taşımalı eğitim servis araçları denetlendi. Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesindeki denetimlere Şube Müdürü Ali Türkoğlu ile emniyet yetkilileri katıldı, kontrollerin süreceği belirtildi.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında taşımalı eğitim hizmeti veren okul servis araçları denetlendi.

Yenipazar'da öğrencilerin okullarına güvenli şekilde ulaşabilmesi amacıyla taşımalı eğitim servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yapılan denetimlere Şube Müdürü Ali Türkoğlu ile emniyet yetkilileri katıldı. Denetimlerde, taşımalı eğitim kapsamında hizmet veren servis araçları kontrol edilirken, öğrencilerin güvenli ve düzenli şekilde okullarına ulaştırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca öğrencilerin güvenli ulaşımının sağlanması amacıyla servis araçlarına yönelik denetim ve kontrollerin sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İHA
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