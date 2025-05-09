Aydıncık'ta Balık Çiftliklerine İtiraz: Yurttaşlar Bilirkişilere Çağrıda Bulundu

(MERSİN) - Mersin'in Aydıncık ilçesi açıklarında balık çiftliği kurmak isteyen şirketlere verilen ÇED olumlu raporuna karşı açılan idari dava kapsamında görevlendirilen bilirkişi heyeti, Aydıncık'ta inceleme yaptı. Bilirkişi incelemesi öncesine Aydıncık iskelesinde bir araya gelen yurttaşlar, "İnsan sağlığını olumsuz etkileyecek balık çiftliğinin burada kurulmasına izin vermeyin sayın bilirkişiler. Bu balık çiftliklerinde biz biliyoruz ki tonlarca antibiyotik, tonlarca kimyasal, tonlarca dezenfekte ilaçları kullanılıyor. Dolayısıyla biz sizlerden mesleki etik çerçevesinde karar vermenizi istiyoruz" dedi.

Turizme zarar verdikleri gerekçesiyle Balıkesir ve Muğla kıyılarından çıkarılan balık çiftlikleri, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kararı doğrultusunda Mersin kıyılarına yöneldi. Mersin'in Aydıncık ilçesi kıyıları için de çok sayıda şirket balık çiftlikleri için ÇED başvurusu yaptı. Bu şirketlerden bir kısmına Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 'ÇED gerekli değildir'ya da 'ÇED olumlu' raporları verildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Aydıncık Belediyesi ve Mersin Çevre ve Doğa Derneği muhtelif zamanlarda verilen bu ÇED kararlarına karşı Mersin 1. İdare Mahkemesi'nde iptal davası açtı. Dava kapsamında görevlendirilen bilirkişi heyeti, Aydıncık kıyılarında ve açıklarında inceleme yaptı. Bilirkişi incelemesi öncesinde Aydıncık iskelesinde bir araya gelen yurttaşlar, eylem yaptı. Yurttaşlar, "Doğamıza, denizimize dokunma", "Aydıncık'a sahip çıkıyoruz", "Havama, suyuma, toprağıma dokunma" şeklinde sloganlar attı.

Aydıncık Belediye Başkanı Özkan Kılıçarpa, "ÇED raporunda sonuçları hakkında çok net veriler ortaya konulmamış. Neresinden bakılırsa bakılsın, turizme bu kadar aç, bu kadar potansiyeli olan bir yerde bu balık çiftliklerinin kurulması kesinlikle kabul edilemez. Biz memleketimizde, ülkemizde balık çiftlikleri istemiyoruz ve balık çiftliklerinin her daim karşısındayız. Çocuklarımızdan aldığımız emaneti onlara daha iyi bir şekilde bırakmak için de var gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

"Sizlerden mesleki etik çerçevesinde karar vermenizi istiyoruz"

Mersin Çevre ve Doğa Derneği (MERÇED) Başkanı Sabahat Aslan ise şunları söyledi:

"Planlanan balık çiftliklerinin teknolojik olarak uygun olmadığını biz biliyoruz. Akıntı hızı uygun değildir. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinden dolayı Akdeniz kaynıyor şu anda. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü geçenlerde ölçüm yaptı. Akdeniz'in 34 derece olduğunu ve bu ısının normal olmadığını belirttiler. Bilirkişi heyetinde halk sağlığı uzmanı yok. Ama biz biliyoruz ki 34 derecede üretilecek balığın tüketilemeyeceğini biliyoruz. Dolayısıyla insan sağlığını olumsuz etkileyecek balık çiftliğinin burada kurulmasına izin vermeyin sayın bilirkişiler. Bu balık çiftliklerinde biz biliyoruz ki tonlarca antibiyotik, tonlarca kimyasal, tonlarca dezenfekte ilaçları kullanılıyor. Bilim insanları balık çiftliklerinin sağlıklı olmadığını zaten teyit etmişler. Dolayısıyla biz sizlerden mesleki etik çerçevesinde karar vermenizi istiyoruz. Balık çiftliklerini ne Aydıncık'ta ne Silifke'de ne Anamur'da istemiyoruz. Bu doğrultuda insan hakları ve doğa hakları yönünde karar vermenizi ve raporunuzu o doğrultuda yapmanızı talep ediyoruz."