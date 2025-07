Aydında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Efeler ilçesi kırsal Yılmazköy Mahallesi'nde çıkan yangının kontrol altına alındığı açıkladı.

Yangın, Yılmazköy Mahallesi'nde saat 14.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki zirai alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, AFAD, UMKE, jandarma, Aydın Emniyet Müdürlüğü TOMA ekipleri ve çeşitli STK ekipleri yangına müdahale etti. Zirai alanda başlayan yangın şiddetli rüzgarın etkisi ile ormanlık alana sıçradı. Yangına havadan 6 uçak, 8 helikopter ve karadan ise 30 arazöz ve çok sayıda personel ile müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen 12'si sivil vatandaş, 2 itfaiye ve 1 de orman personeli sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alınırken, sağlık durumumların ise iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin yangın bölgesindeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının ardından açıklamalarda bulunan Aydın Valisi Yakup Canbolat, "Ülkemizin her taraf orman yangınları devam ediyor ve her türlü tedbiri almaya gayret sarf ediyoruz. Vatandaşımızın da her türlü hassasiyetine rağmen yine yangın çıkmaya devam ediyor. Bugün bölgemizde de iki tane yangın yaşadık. Bir tanesi Nazilli Dallıca'da meydana geldi. Onu tamamen söndürdük ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Bulunduğumuz yerde Yılmazköy'de de 14.15 itibari ile arazide başlayıp rüzgarın da etkisi ile çevreye yayılan bir yangın hala devam ediyor. Buraya 360 personel, 221 araç, 8 helikopter, 6 uçakla da müdahale ediyoruz. 15 tane vatandaşımız yangından etkilendi. Bunlardan 12'si vatandaş, 2'si itfaiye mensubu personelimiz, bir de orman personelimiz. Genel sağlık durumları iyi. Sadece bir bir vatandaşımızın kafasına dağdan taş düşmesi nedeniyle kafasında kafa kemiğinde bir çatlak var ve onu tedavisi de ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor. Şükürler olsun herhangi bir can kaybımız yok, mal kaybımız da yok. Sadece baraka niteliğinde olan bir yapıda hafif bir yanma meydana geldi. Yangın etrafı tamamen çevrildi ve yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına başlandı" ifadelerini kullandı. - AYDIN