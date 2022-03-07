Aydınlatmada beyaz ışık tercihi değişmeye başladı - Son Dakika
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Aydınlatmada beyaz ışık tercihi değişmeye başladı

07.03.2022 12:34
Aydınlatmada beyaz ışık tercihi değişmeye başladı

Eskişehirli avizeci Harın Kılınç, toplumun senelerdir aydınlatmada kullandığı beyaz ışık alışkanlığının genç neslin sarı renkli ışığı tercihi ile artık değişmeye başladığını dile getirerek, "Beyaz renk veren ışıkların, gözleri kamaştırdığından uykuyu kaçırma özelliği vardır ve bundan dolayı...

Eskişehirli avizeci Harın Kılınç, toplumun senelerdir aydınlatmada kullandığı beyaz ışık alışkanlığının genç neslin sarı renkli ışığı tercihi ile artık değişmeye başladığını dile getirerek, "Beyaz renk veren ışıkların, gözleri kamaştırdığından uykuyu kaçırma özelliği vardır ve bundan dolayı da birçok insanda uyku problemini beraberinde getiriyor" dedi.

Yurt dışından Eskişehir'e gelen gurbetçiler de dahil birçok vatandaşın, evlerinde veya iş yerlerinde daha çok beyaz ışıklı ampul tercih ettiklerini dile getiren Kılınç, "Beyaz ve sarı ışığın müşterisi aynı zamanda nesil farkının zevkini de gözler önüne seriyor. Gençler, sarı ışıktan yanayken, orta yaş grubu ise beyaz ampullere yöneliyor. Uzmanlardan da sürekli duyduğumuz üzere; beyaz renk veren ışıklar gözleri kamaştırdığından, uykuyu kaçırma özelliği vardır ve bundan dolayı da birçok insanda uyku problemini beraberinde getiriyor. Eskişehirli gençlerin, sarı rengi tercih ettiklerine şahit oluyorum ve bu durum beni bir esnaf olarak memnun ediyor" dedi.

"Dünyada Türkler kadar fazla beyaz ışığa alışkın bir millet daha yoktur"

Dükkana gelen müşterilerden, 'Aman sarı ışıklı olmasın' diye ilk dakikadan ikaz edildiklerini anlatan Kılınç, "Dünyada Türkler kadar beyaz ışığa alışkın bir millet daha yoktur. Eskişehir'e gelen turistlerin bile bizden talebi renkli lambalar oluyor. Fakat bizim halkımızın gözü her ne olursa olsun salonlarda beyaz ışığı arayacak gibi gözüküyor" diyerek konuya açıklık getirdi. - ESKİŞEHİR

Aydınlatmada beyaz ışık tercihi değişmeye başladı
Aydınlatmada beyaz ışık tercihi değişmeye başladı
Aydınlatmada beyaz ışık tercihi değişmeye başladı

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Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydınlatmada beyaz ışık tercihi değişmeye başladı - Son Dakika


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