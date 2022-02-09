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Aydınlı berber ve kuaförler hünerlerini sergileyecek - Son Dakika

Aydınlı berber ve kuaförler hünerlerini sergileyecek

09.02.2022 09:17
Aydınlı berber ve kuaförler hünerlerini sergileyecek

Aydın'da hizmet veren berber ve kuaförler birincisi düzenlenecek olan Aydın Hair Make-up Festivali'nde hünerlerini sergileyecek.

Aydın'da hizmet veren berber ve kuaförler birincisi düzenlenecek olan Aydın Hair Make-up Festivali'nde hünerlerini sergileyecek. Aydın Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın çiçeği burnunda başkanı Serhan Avşar ise ilk icraatını yapmaya hazırlanıyor.

Aydın'ın en çok üyesi bulunan odalarından olan Aydın Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları Esnaf ve Sanatkarlar Odası, üyelerine ücretsiz eğitim vermeye hazırlanırken, eski başkan Selahittin Çetindoğan döneminden bu yana adeta yıllardır esamesi okunmayan oda, yeni başkan Serhan Avşar ile birlikte yeniden canlandı. Geçtiğimiz günlerde oda başkanlığına seçilen çiçeği burnunda başkan Serhan Avşar ise seçim öncesi verdiği sözlerden birini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarına dikkat çekerek, tüm üyelerini eğitime davet etti.

Aydınlı üyelerinin uzun süredir beklediği eğitim seminerlerine başlayacaklarını ifade eden Aydın Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serhan Avşar; "Belki eski yıllarda eğitimler yapıldı ama uzun zamandır mesleki eğitim yapılmadığını gördüm. Zaten bizim de seçim öncesi verdiğimiz sözlerden bir tanesiydi bu. Meslektaşımızın da uzun süredir beklediği mesleki eğitim seminerlerini programlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Bu sebeple festival havasında yapmayı planladığımız mesleki eğitimlerimizin ilkini 20 Şubat günü gerçekleştireceğiz. Bunu düzenli hale getirerek odamıza kayıtlı üyelerimizi yeni teknikler ile tanıştırmak ve daha kalifiye eleman yetiştirilmesini sağlamak istiyoruz. Üyelerimiz ile birlikte biz güçlü ve büyük bir aileyiz" dedi.

"Artık ailesinden uzak kalmayacak"

Eğitim almak isteyen birçok meslektaşının başka illere gitmek zorunda kaldığını vurgulayan Avşar; "Meslektaşlarımız, mesleki eğitim almak ve kendilerini geliştirmek için başka illerdeki eğitmenlere giderek yüksek maliyetlerle eğitim alıyorlardı. Aynı zamanda hem işlerinden hem de ailelerinden uzak kalarak, bu durumdan maddi ve manevi olarak etkileniyorlardı. Biz oda olarak bu zorlu süreci kolaylaştırmak için eğitmenleri şehrimize getirmeyi hedefledik ve artık üyelerimizin ücretsiz, işlerinden ve ailelerinden uzaklaşmadan eğitim almasını sağlayacağız. Böylece gerçek bir hizmet yapmış olacağız. Ayrıca bu eğitimler odamıza ve üyelerimize samimiyet katacaktır. Birlik ve beraberliğimizi pekiştireceğimiz bu güzel günümüze tüm üyelerimizi davet ediyorum" dedi. - AYDIN

Aydınlı berber ve kuaförler hünerlerini sergileyecek
Aydınlı berber ve kuaförler hünerlerini sergileyecek

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Esnaf ve Sanatkarlar, Berber, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydınlı berber ve kuaförler hünerlerini sergileyecek - Son Dakika


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