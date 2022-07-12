Aydınlı Çocuklar Bayram Coşkusunu Aquapark'ta Yaşadı - Son Dakika
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Aydınlı Çocuklar Bayram Coşkusunu Aquapark'ta Yaşadı

12.07.2022 20:37

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Tekstil Park içerisinde açılan aquapark (su parkı), bayramda çocukların eğlence ve serinleme merkezine dönüştü.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Tekstil Park içerisinde açılan aquapark (su parkı), bayramda çocukların eğlence ve serinleme merkezine dönüştü.

Aydın Tekstil Park, yeşil alanları, sosyal aktivite imkanları ve düzenlenen etkinlikler ile yurttaşların gözde buluşma noktalarından oldu. Birçok ailenin bayram hediyesi olarak değerlendirdiği aquapark, merkezi konumunun yanı sıra; hijyenik ve nezih bir ortam sunması nedeniyle de ailelerin tarafından tercih ediliyor.

Aydın Tekstil Park'ın halka kazandırılması konusunda verilen emeğin karşılığını, parka gösterilen yoğun ilgi ile aldıklarını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, çocukların mutlu bir şekilde vakit geçirdiği, özgürce koşup eğlendiği bir ortamı kente kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Başkan Çerçioğlu, çocukların bayram boyunca eğlence dolu vakit geçirmesini dileğini belirterek, tüm yurttaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Aydınlı Çocuklar Bayram Coşkusunu Aquapark'ta Yaşadı - Son Dakika

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