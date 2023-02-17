Aydınlı madenciler enkaz altında sohbet ederek minik kızı hayatta tutmaya çalıştı - Son Dakika
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Aydınlı madenciler enkaz altında sohbet ederek minik kızı hayatta tutmaya çalıştı

17.02.2023 13:48

Aydınlı madenciler enkaz altında sohbet ederek minik kızı hayatta tutmaya çalıştı Asrın en büyük doğal felaketinde, tüm Türkiye tek yürek olurken deprem sonrası kaydedilen görüntüler kurtarma çalışmalarının ne kadar zor olduğunu da gösterdi.

Aydınlı madenciler enkaz altında sohbet ederek minik kızı hayatta tutmaya çalıştı

AYDIN - Asrın en büyük doğal felaketinde, tüm Türkiye tek yürek olurken deprem sonrası kaydedilen görüntüler kurtarma çalışmalarının ne kadar zor olduğunu da gösterdi. Enkaz altındaki canları kurtarmak için duygularını gizlemek zorunda kalan kurtarma ekiplerinin sanki hiçbir şey yokmuş gibi minik bir kızla yaptıkları 'hamam' sohbeti kameraya yansıdı.

Hatay başta olmak üzere 10 ili yerle bir eden deprem felaketinde enkaz altında kalanları kurtarmak için bölgede çalışma yapan Bozdağ Madencilik ve Ege Taş Kömür Madencilik firmasının yeraltı çalışanlar, yaklaşık 12 metre yaşam tüneli oluşturarak isminin Elif olduğu öğrenilen sevimli bir kız çocuğunu kurtarmak için zamanla yarıştılar. Yıkılan binanın enkazında sıkışıp kalan minik kızı kurtarmak için adeta zamanla yarışan ekipler Elif ile zaman zaman hamam sohbeti yaptı, zaman zamanda ninesine yapılacak olan ziyaretten söz ettiler.

"Serumun suyunu içmek istedi"

Saatlerdir aç susuz enkaz altında kalan Elif'in sağlık durumu iyi görünürken minik kız, ekiplerden önce su istedi. Elif'e ılık su vermek isteyen ekipler, dondurucu soğukta ılık su bulamayınca küçük kız koluna takılan serumun suyundan içmek istedi. Bir şekilde sakinleştirilen küçük kız daha sonra apartman enkazının 5 miligram enjektörle verilen sudan içerek susuzluğunu gidermeye çalıştı.

Depremden sonra onlarca kişiyi sağ olarak enkazdan çıkarmanın mutluluğunu yaşayan Bozdağ Madencilik ve Ege Taş Kömür Madencilik firmasının yeraltı çalışanları her dakikası ömür boyu unutulamayacak deprem bölgesi çalışmaları sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.

Firmaları adına bölgede çalışma yapan 116 madencinin 36 kişiyi enkaz altında sağ çıkardığını belirten Haşmet Akkuş, "Ülke olarak çok büyük bir felaket yaşadık, ancak tek yürek olarak bu felaketin yaralarını sarmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Aydınlı madenciler enkaz altında sohbet ederek minik kızı hayatta tutmaya çalıştı - Son Dakika

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