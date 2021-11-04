Aydınlı öğrenciler aşıya dikkat çekti - Son Dakika

Aydınlı öğrenciler aşıya dikkat çekti

Öğrenciler kolları sıvadı, herkesi aşıya davet etti

AYDIN - Aydınlı öğrenciler, korona virüs ile mücadelenin en güçlü silahlarından olan aşıya dikkat çekerek herkesi aşı olmaya davet etti.

Aydın'daki aşı oranlarının daha da yükseltilmesi amacıyla Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ve Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz tarafından imzalanan protokolün arından il genelinde öğrenciler için Aşı Seferberliği başlatıldı. İmzalanan protokolün ilk startı, Efeler Adnan Menderes Anadolu Lisesi'nden verilirken, öğrenciler de hazırladıkları kısa bir video ile aşının önemine dikkat çekti. "Aydınlı öğrenciler kolları sıvıyor, sorumluluk alma sırası bizde" sloganı ile hazırlanan videoda aşılamanın önemine dikkat çeken öğrenciler, Aydınlıları aşı olmaya davet etti. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından paylaşılan anlamlı video ise kısa sürede büyük beğeni ve takdir topladı.