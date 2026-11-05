Aydıntepe’de camilerde haftalık sohbet ve ders programı düzenleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Aydıntepe’de camilerde haftalık sohbet ve ders programı düzenleniyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydıntepe’de camilerde haftalık sohbet ve ders programı düzenleniyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde, vatandaşlara yönelik haftalık sohbet ve ders programı düzenleniyor.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde, vatandaşlara yönelik haftalık sohbet ve ders programı düzenleniyor. İlçe Müftülüğü tarafından hazırlanan program kapsamında farklı camilerde ilmihal ve tefsir dersleri veriliyor.

Haftalık programın pazartesi günü Yakutiye Camii'nde, salı günü Şehit Oktay Camii'nde, çarşamba ve perşembe günleri ise Bilal-i Habeşi Camii'nde yapılacağı duyuruldu.

Pazartesi, salı ve perşembe günleri öğle namazından önce Vaiz Furkan Yıldırım tarafından ilmihal (fetva) dersleri verilecek. Aynı günlerde ikindi namazından önce yine Yıldırım tarafından tefsir dersleri gerçekleştirilecek.

Çarşamba günü öğle namazından önce Bilal-i Habeşi Camii'nde düzenlenecek tefsir dersine ise Aydıntepe İlçe Müftüsü Yavuz Koyuncu katılacak.

Aydıntepe İlçe Müftülüğü, haftalık sohbet ve ders programına tüm vatandaşları davet etti.

Kaynak: İHA
AydıntepeBayburtYerelSon Dakika

Şampiyonlar Ligi’nde kazandığı gecenin ardından Mourinho’nun ağzında Türk taraftarlar var Şampiyonlar Ligi'nde kazandığı gecenin ardından Mourinho'nun ağzında Türk taraftarlar var
Türkiye sabaha karşı peş peşe sallandı İki ilde deprem Türkiye sabaha karşı peş peşe sallandı! İki ilde deprem
Almanya’dan Türk vatandaşlarına vize müjdesi Hazırlıklar başladı Almanya'dan Türk vatandaşlarına vize müjdesi! Hazırlıklar başladı
Hayırlı olsun İşte İsmail Kartal’ın yeni takımı Hayırlı olsun! İşte İsmail Kartal'ın yeni takımı
Hükümete yakın yazar oran verdi İşte asgari ücret için masadaki rakamlar Hükümete yakın yazar oran verdi! İşte asgari ücret için masadaki rakamlar
TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler
10:20
Okullarda bir dönem tarih oldu
Okullarda bir dönem tarih oldu
10:18
Kırmızı bültenle aranıyordu Daltonlar üyesi Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranıyordu! Daltonlar üyesi Türkiye'ye getirildi
09:58
Özgür Özel, CHP’ye dönüş tartışmalarına noktayı koydu “Varıp da geri dönmeyeceğiz“
Özgür Özel, CHP'ye dönüş tartışmalarına noktayı koydu! "Varıp da geri dönmeyeceğiz"
09:57
Liverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu’nu konuşuyor
Liverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor
09:16
Depoyu dolduracaklar dikkat Petrol çakıldı, indirim geliyor
Depoyu dolduracaklar dikkat! Petrol çakıldı, indirim geliyor
08:49
Trump giderek dibe batıyor Kayıplar bir gecede arttı
Trump giderek dibe batıyor! Kayıplar bir gecede arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 10:34:06. #7.13#
SON DAKİKA: Aydıntepe’de camilerde haftalık sohbet ve ders programı düzenleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android