Aydıntepe Müftülüğü Din Görevlileri Haftası\'nda emekli din görevlilerini ziyaret etti

Aydıntepe Müftülüğü Din Görevlileri Haftası'nda emekli din görevlilerini ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydıntepe İlçe Müftülüğü, Din Görevlileri Haftası dolayısıyla ilçede görev yapmış emekli din görevlilerini evlerinde ziyaret etti. Ziyaretlerde din görevlileriyle sohbet edilerek geçmiş hizmetler konuşuldu, yıllarını din hizmetine adayanlara katkılarından dolayı teşekkür edildi.
Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde, Din Görevlileri Haftası dolayısıyla ilçede görev yapmış emekli din görevlileri evlerinde ziyaret edildi.
Aydıntepe İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde, emekli din görevlileri Şerif Kabak ve Yakup Şentürk ile Bilali Habeş Camii'nde görev yapan Recep Memiş ile bir araya gelindi. Ziyaretlerde, din görevlileriyle sohbet edilerek geçmişte yürüttükleri hizmetler üzerine konuşuldu.
Ziyaretlerde, yıllarını din hizmetlerine ve toplumun manevi değerlerinin yaşatılmasına adayan din görevlilerinin tecrübelerinin ve hizmetlerinin önemine değinildi. Emekli din görevlilerine katkılarından dolayı teşekkür edildi.
Kaynak: İHA
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