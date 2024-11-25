AYESOB Başkanı Künkcü, Esnafın Sorunlarını Dinledi - Son Dakika
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Yerel

AYESOB Başkanı Künkcü, Esnafın Sorunlarını Dinledi

AYESOB Başkanı Künkcü, Esnafın Sorunlarını Dinledi

AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Yenipazar'da esnaf ve oda başkanlarıyla bir araya gelerek esnafın sorunlarını dinledi ve sosyete pazarlarına karşı mücadele edeceğini vurguladı. Kükcü, esnafın yerel ekonomiye katkısının önemine dikkat çekti.

25.11.2024 16:23  Güncelleme: 16:27
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AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Yenipazar'da esnaf ve oda başkanlarıyla bir araya gelerek sorunları dinleyip sosyete pazarlarına karşı mücadele mesajı verdi.

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Yenipazar'da yoğun bir ziyaret programı gerçekleştirdi. Yenipazar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sinan Deyirmencioğlu ve Yenipazar Şoförler Odası Başkanı Ferdi Bozkurt'u makamlarında ziyaret eden Başkan Künkcü, oda başkanlarıyla bölge esnafının durumu hakkında istişarelerde bulundu. Ziyaret sırasında esnafın yaşadığı sorunları dinleyen Künkcü, çözüm yolları hakkında fikir alışverişinde bulundu. Başkan Künkcü, esnafa hayırlı işler dileyerek, "Her zaman yanınızdayız ve sorunlarınıza çözüm bulmak için çalışıyoruz" mesajını verdi.

Ziyaretin ardından Yenipazar'daki esnafı tek tek dolaşan Başkan Künkcü, onların taleplerini dinledi. Esnafın güler yüzü ve samimiyetiyle karşılanan Künkcü küçük işletmelerin yerel ekonomiye katkısının altını çizerek "Esnafımızın yaşadığı her sorun, bizim sorunumuzdur. Sizlerin ayakta kalması, Aydın'ın kalkınması demektir" diye konuştu.

Künkcü, Yenipazar ziyaretinde gündeme dair önemli açıklamalarda da bulundu. Yenipazar Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cebeci'nin de katıldığı kahvehane toplantısında, Söke esnafının sosyete pazarlarından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Sosyete pazarlarının esnafa büyük zarar verdiğini ifade eden Künkcü, "Sosyete pazarlarının kurulmasına karşıyız. Bu hassasiyeti Söke hariç diğer ilçe belediyelerimiz gösteriyor. Ancak Söke'de bu konuda henüz yeterli bir adım atılmadı. Oda başkanlarımız, hukuki işlemleri başlatarak yürütmeyi durdurma kararı aldırmak için harekete geçti. Sosyete pazarları esnafımıza büyük zarar veriyor, buna sessiz kalamayız. Bu konuda duyarlılık göstererek bizlerle birlikte esnafımızın yanında olan tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ederim" dedi. Künkcü, belediyelerle iş birliği içinde bu sorunun üstesinden geleceklerini belirterek, esnafın haklarını savunmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Programının sonunda Yenipazar'daki iki odanın yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Künkcü, AYESOB olarak esnafın yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Esnafın taleplerini büyük bir titizlikle takip ettiklerini belirten Künkcü, "Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Esnafımızın derdini dinlemek ve onlara çözüm üretmek bizim en önemli görevimizdir" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AYESOB Başkanı Künkcü, Esnafın Sorunlarını Dinledi - Son Dakika

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