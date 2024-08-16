AYESOB Üyelerine Eğitim İndirimi - Son Dakika
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AYESOB Üyelerine Eğitim İndirimi

AYESOB Üyelerine Eğitim İndirimi

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) üyeleri, bir özel eğitim kurumu ile imzalanan protokol sayesinde 2024-25 eğitim öğretim yılında eğitim ücretlerinde uygulanacak yüzde 30 indirimden yararlanacak.

16.08.2024 17:12
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Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) üyeleri, bir özel eğitim kurumu ile imzalanan protokol sayesinde 2024-25 eğitim öğretim yılında eğitim ücretlerinde uygulanacak yüzde 30 indirimden yararlanacak. Bu indirim, AYESOB üyeleri ve birinci derece yakınları için geçerli olurken, esnaf çocuklarının eğitimine katkı sağlaması hedefleniyor.

Anlaşmaya göre, AYESOB üyeleri dijital kimliklerini ibraz ederek 2024-25 eğitim öğretim yılı boyunca geçerli olacak bu indirimden faydalanabilecekler. Ancak, özel eğitim kurumunun yıl içerisinde düzenlemiş olduğu bursluluk sınavı veya bu indirim protokolünden sadece bir tanesi seçilebilecek. AYESOB'un birlik binasında düzenlenen törende AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü ve özel eğitim kurumu yetkilileri, Aydın esnafına sunulan yüzde 30'luk indirim protokolünü imzaladı. Törende AYESOB üyelerinin bu protokol ile ilgili detaylı olarak bilgilendirileceği belirtildi.

Başkanı Muhammet Ali Künkcü, imza töreninde yaptığı açıklamada, AYESOB olarak esnaf ve sanatkarların çocuklarına en iyi eğitim imkanlarını sunmayı hedeflediklerini belirtti. Eğitimde fırsat eşitliğine katkıda bulunmayı amaçladıklarını vurgulayan Künkcü, bu tür iş birliklerinin esnaf camiasına önemli faydalar sağladığını ifade ederek anlaşmanın her iki kuruma ve Aydın esnafına hayırlı olmasını diledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AYESOB Üyelerine Eğitim İndirimi - Son Dakika

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