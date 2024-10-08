Aygırdibi Mesire Alanı Son Misafirlerini Ağırlıyor

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Aygırdibi Mesire Alanıson misafirlerini ağırlıyor

KONYA - Konya'nın Bozkır ilçesindeki Aygırdibi Mesire Alanı Sonbaharın renkleri ve sakinliğinde son misafirlerini ağırlıyor.

Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Karacahisar Mahallesinde bulunan Aygır Şelalesinin bulunduğu Aygırdibi Mesire Alanı Sonbaharın renkleriyle sakin günler geçiriyor. Aygırdibi Mesire Alanı hafta içinde ise daha sakin oluyor. Aygırdibi Mesire Alanını sakinlik ve sessizliğinde sevdiği için Konya'dan geldiğini belirten Mustafa Karapınar, "Bozkır Söğüt'lüyüm, Konya'da oturuyorum buraları çok seviyorum. Burası gerçekten çok güzel ve kafa dinlemek için çok güzel bir yer. Buralara sonbahar ya da ilkbaharda gelmesini çok seviyorum, çünkü yaz aylarında burası çok kalabalık oluyor. Ben kalabalık ortamı da pek sevmiyorum ama şuanki iyi geliyor. Doğayı çok seviyorum ve doğayla da her zaman iç içeyim. Doğa nerede ben oradayım, nerede güzel yer ben oradayım. Burası da Aygır Şelalesi, gerçekten seviyorum. Buralara gelmek isteyen arkadaşlara diyorum ki böyle havalarda, böyle zamanlarda gelmenizi tavsiye ederim. Çünkü şurada insan bir iki saat zaman geçirse hayatı sanki bir daha uzuyor gibi geliyor. Su sesi ve sakinlik huzur veriyor" dedi.