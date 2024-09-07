Çaycuma\'ya Yeni Eğitim Müdürü Atandı

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Ayhan Alagöz, Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atandı.

Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş'ın kendi isteğiyle görevinden ayrılmasının ardından yerine Gökçebey İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Alagöz atandı. Kararname, akşam saatlerinde resmen duyuruldu.

Ayhan Alagöz, Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanarak, İsmail Baş'ın yerine geçti. İsmail Baş'ın görevinden ayrılma nedeni ise ailevi sebeplerle Ankara'daki bir Araştırma Merkezi'ne atanma talebi olarak açıklandı. Baş'ın görevden ayrılması, eğitim camiasında geniş yankı uyandırmıştı.

Alagöz, yeni göreviyle Çaycuma'daki eğitim çalışmalarını devralarak önemli projelere liderlik edecek. - ZONGULDAK