Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Çamköy Yaylası'nda hayvanlarını otlatan Ebubekir Cebeci ayı ile karşılaştı. Metrelerce uzağındaki ayı cep telefonu kamerası ile görüntüleyen Cebeci, ayıyı ıslık çalarak çağırmaya çalıştı. Bir süre duraksayarak sesin geldiği yöne doğru bakan ayı bölgeden kaçarak uzaklaştı.

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Ayı ile karşılaştı, gülümseten anlar yaşandı - Son Dakika

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