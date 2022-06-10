Ayı ile karşılaştı, gülümseten anlar yaşandı - Son Dakika
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Ayı ile karşılaştı, gülümseten anlar yaşandı

10.06.2022 12:47
Ayı ile karşılaştı, gülümseten anlar yaşandı

Tokat'ta ormanlık alanda karşılaştığı ayı iletişim kurmaya çalışan vatandaşın gülümseten anları kameraya yansıdı.

Tokat'ta ormanlık alanda karşılaştığı ayı iletişim kurmaya çalışan vatandaşın gülümseten anları kameraya yansıdı.

Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Çamköy Yaylası'nda hayvanlarını otlatan Ebubekir Cebeci ayı ile karşılaştı. Metrelerce uzağındaki ayı cep telefonu kamerası ile görüntüleyen Cebeci, ayıyı ıslık çalarak çağırmaya çalıştı. Bir süre duraksayarak sesin geldiği yöne doğru bakan ayı bölgeden kaçarak uzaklaştı.

Cebeci, hayvanlarını otlatırken biranda karşılaştığını belirterek, "Ne yapacağını bilemedi, şaşkındı. Seslenerek çağırdım" diye konuştu. - TOKAT

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ayı ile karşılaştı, gülümseten anlar yaşandı - Son Dakika

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