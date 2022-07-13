Aylık 2 Bin 70'lik Bağ-Kur Primini Ödeyemeyen Pazarcı: "13 Senedir Ödeme Yapamıyorum. İşin İçinden Çıkamıyoruz" - Son Dakika
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Aylık 2 Bin 70'lik Bağ-Kur Primini Ödeyemeyen Pazarcı: "13 Senedir Ödeme Yapamıyorum. İşin İçinden Çıkamıyoruz"

13.07.2022 17:00

Edirne’de BAĞ-KUR prim borcunu yıllardır ödeyemeyen pazarcılar, aylık ödemeleri gereken 2 bin 70 TL’lik primden yakındı. Bir esnaf, “13 senedir ödeme yapamıyorum. Beklentim, primlerin düşmesi. İşin içinden çıkamıyoruz. Emekli olabilecek miyiz sanmıyorum” sözleriyle durumu özetledi.

Edirne'de BAĞ-KUR prim borcunu yıllardır ödeyemeyen pazarcılar, aylık ödemeleri gereken 2 bin 70 TL'lik primden yakındı. Bir esnaf, "13 senedir ödeme yapamıyorum. Beklentim, primlerin düşmesi. İşin içinden çıkamıyoruz. Emekli olabilecek miyiz sanmıyorum" sözleriyle durumu özetledi.

Primini ödeyemeyen pazar esnafı emekli olamamaktan yakınıyor. Edirneli pazarcılar BAĞ-KUR prim gün sayısının düşürülmesini bekliyor.

ODA BAŞKANI: "ESNAF İÇİN EMEKLİLİK GERÇEKTEN HAYAL OLDU"

Edirne Pazarcılar Manavlar Seyyar Satıcılar Esnaf Odası Başkan Şeref Hasır, 2 yıldır BAĞ-KUR prim borcunu ödeyemediğini belirterek, şunları söyledi:

"Esnafımızın işleri eskisi kadar iyi değil. BAĞ-KUR primlerini ödemekte çok zorluk çekiyoruz. Primler çok yükseldi. 2 bin liranın üzerinde oldu. Zaten esnaf arkadaşlarımızın bu işlerden pek kazancı yok. O yüzden devletimizden tüm esnafın BAĞ-KUR primlerinin daha az seviyeye çekilmesini istiyoruz. Esnaf için emeklilik gerçekten hayal oldu. Ben 1999 girişliyim 62 yaşında emekli olacağım. 42 yaşındayım. Yaklaşık 20 sene daha ödemem gerekiyor. Primlerin biraz daha günleri düşürülmesi lazım esnaf için. Esnaf gerçekten Türkiye'de çok zahmet çeken kesim. 2 yıldır primleri ödeyemiyorum. Pazarcı esnafımızın devletimizden talebi, prim gün sayılarının bir an önce düşürülmesi ve insanların 60-65 yaşında değil de 50 yaşlarında emekli olmasını istiyoruz."

"13 SENEDİR ÖDEME YAPAMIYORUM"

Pazar esnafı Erdinç Tavukçu, 13 yıldır BAĞ-KUR primlerini ödeyemediğini ifade ederek, "35 senedir pazarcılık yapıyorum. Prim borçlarını ödeyemiyorum. İşlerimiz durgun, hem de primler yüksek o yüzden ödeyemiyorum. 13 senedir ödeme yapamıyorum. Beklentim, primlerin düşmesi. İşin içinden çıkamıyoruz. Emekli olabilecek miyiz sanmıyorum" diye konuştu.

"PRİM BORÇLARINI ZAR ZOR ÖDÜYORUZ"

Esnaf Osman Tekin de prim borcunu zar zor ödediğini bir aylık prim borcunun olduğunu belirterek, "20 yıldır esnaflık yapıyorum. Prim borçlarını zar zor ödüyoruz. Bin 500 borcum olduğunu biliyordum, bin 900 olmuş. Zorla ödüyoruz. Emeklilik bize hayal, bizi on sene geriye attı zaten. Beklentimiz şartların iyileşmesi" dedi.

(Görüntü Dökümü: Esnaf Odası Başkanı Şeref Hasır, Erdinç Tavukçu, Osman Tekin)

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Kaynak: ANKA

Edirne, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aylık 2 Bin 70'lik Bağ-Kur Primini Ödeyemeyen Pazarcı: '13 Senedir Ödeme Yapamıyorum. İşin İçinden Çıkamıyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aylık 2 Bin 70'lik Bağ-Kur Primini Ödeyemeyen Pazarcı: "13 Senedir Ödeme Yapamıyorum. İşin İçinden Çıkamıyoruz" - Son Dakika
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