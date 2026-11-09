AYM Başkanı Özkaya, AFSÜ açılışında adaletin tarafları koruması gerektiğini söyledi - Son Dakika
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AYM Başkanı Özkaya, AFSÜ açılışında adaletin tarafları koruması gerektiğini söyledi

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AYM Başkanı Özkaya, AFSÜ açılışında adaletin tarafları koruması gerektiğini söyledi
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AYM Başkanı Özkaya, AFSÜ açılışında adaletin tarafları koruması gerektiğini söyledi
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AYM Başkanı Özkaya, AFSÜ açılış töreninde sağlıkta adaletin hasta ve sağlık çalışanlarını birlikte koruması gerektiğini söyledi. Özkaya, hasta ve yakınlarının hukuki korumadan yoksun bırakılmaması, sağlık çalışanlarının hata korkusuyla meslek icra edememesi gerektiğini vurguladı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, hasta ve yakınlarının etkili hukuki korumadan mahrum bırakılmaması gerektiği gibi sağlık çalışanlarının da hata yapma korkusuyla mesleklerini icra edemez hale gelmemesi gerektiğini kaydederek, adaletin bütün tarafların haklarını koruyacak şekilde tesis edilmesinin önemini vurguladı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Özkaya, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın en karakteristik özelliklerinden birinin ikinci maddesinde yer alan "insan haklarına saygılı devlet" anlayışı olduğunu belirtti. Anayasanın yaşam hakkından sağlığın korunmasına, sağlık hizmetlerinden yararlanmadan düşünce ve ifade özgürlüğüne kadar birçok temel hakkı güvence altına aldığını ifade eden Özkaya, devletin insan yaşamını ve sağlığını korumak için etkili bir hukuki ve idari sistem oluşturma yükümlülüğü bulunduğunu kaydetti.

"Sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde yaşanan sorunları temel hak ve özgürlükler çerçevesinde değerlendiriyoruz"

Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru kapsamında sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde yaşanan sorunları temel hak ve özgürlükler çerçevesinde değerlendirdiğini dile getiren Özkaya, teşhis ve tedavi süreçlerinde gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi, hastaların tıbbi müdahalelerin riskleri konusunda bilgilendirilmesi ve rızalarının alınmasının önemine dikkat çekti.

Tıbbi müdahalelerin doğası gereği belirli riskler taşıdığını vurgulayan Özkaya, her olumsuz sonucun kendiliğinden tıbbi hata veya hukuki sorumluluk anlamına gelmeyeceğini ifade etti. Hukuki değerlendirmelerde somut olayın koşullarının, tıbbi standartların ve gerekli dikkat ve özenin gösterilip gösterilmediğinin objektif delillerle ortaya konulması gerektiğini belirtti.

Hasta ve yakınlarının etkili hukuki korumadan mahrum bırakılmaması gerektiği gibi sağlık çalışanlarının da hata yapma korkusuyla mesleklerini icra edemez hale gelmemesi gerektiğini kaydeden Özkaya, adaletin bütün tarafların haklarını koruyacak şekilde tesis edilmesinin önemini vurguladı.

Gençlere tevazu, bilim ve hukuk tavsiyesi

Konuşmasında öğrencilere de seslenen Özkaya, gençlere başarıları arttıkça mütevazı olmaları, bilgiden ve bilimden en üst düzeyde yararlanmaları tavsiyesinde bulundu.

Özkaya, "Makamınız yükseldikçe, başarılarınız arttıkça tevazu hırkasını giymeyi bilin. Takdir edilmek şüphesiz güzel bir duygudur fakat insanı ayakta tutan başkalarının övgüleri değil, karakterinin sağlamlığıdır" ifadelerini kullandı.

Demokratik toplumların gücünün farklılıkları koruyarak bir arada yaşayabilme olgunluğundan geldiğini belirten Özkaya, gençlere çok sesliliğe saygı göstermeleri ve yasalara riayet etmeleri çağrısında bulundu.

Özkaya, "Hukukun ve nizamın çizdiği sınırları asla ihmal etmeyin" diyerek konuşmasını tamamladı.

Özkaya'nın yanı sıra Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş, milletvekilleri, üniversite yönetimi, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Kaynak: İHA
Anayasa MahkemesiSağlıkGüncelYerelSon Dakika

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