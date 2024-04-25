AYM üyeliğine seçilen Çınar için yemin töreni düzenlendi - Son Dakika
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AYM üyeliğine seçilen Çınar için yemin töreni düzenlendi

AYM üyeliğine seçilen Çınar için yemin töreni düzenlendi

Anayasa Mahkemesi'nin 62. kuruluş yıldönümü ve yeni üye Prof. Dr. Ömer Çınar'ın göreve başlaması dolayısıyla düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve birçok yargı mensubu katıldı. AYM Başkanı Kadir Özkaya, Çınar'ı tebrik ederek, hakimlerin tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine uygun kararlar vermesi gerektiğini vurguladı. Çınar ise kürsüde yemin ederek görevine başladı.

25.04.2024 15:27  Güncelleme: 15:30
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Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine seçilen Ömer Çınar, düzenlenen törenle ant içip, cübbe giyerek görevine başladı.

Anayasa Mahkemesi'nin 62. kuruluş yıldönümü ve yeni üye Prof. Dr. Ömer Çınar'ın göreve başlaması dolayısıyla tören düzenlendi. Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda gerçekleştirilen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse ile birçok yargı mensubu katıldı. Törende açılış konuşmasını gerçekleştiren AYM Başkanı Kadir Özkaya, AYM'nin yeni üyesi Ömer Çınar'ı tebrik etti. Ülkeye hayırlara vesile olmasını dileyen Özkaya, "Liyakatli üyelerden oluşan AYM'nin yeni üyesinin kendisinden beklenen katkıyı sağlayacağını umuyorum" dedi.

"Hakimler özgürce karar vermelidirler"

Hakimlerin kimsenin etkisinde kalmadan tarafsız bir şekilde karar vermesi gerektiğini ifade eden Özkaya, "Adaletin sağlanması bakımından en önemli sorumluluk hakimlere düşer. Hakimin terazisi hep doğru tartmalıdır. Hiçbir neden onları hakkı ayakta tutmaktan alıkoymamalıdır. Örnek ahlak sahibi olmalı, kişilik ve vicdanlarını kirletmemelidirler. Herhangi bir dışsal etki altında kalmadan özgürce karar vermelidirler. Bağımsız ve tarafsız yargının varlığı bağımsız ve tarafsız hakimlere bağlıdır" diye konuştu.

" Gazze'deki ikiyüzlülüğü kabul etmiyorum"

İsrail'in Gazze'ye yaptığı zulmü kabul etmediklerini vurgulayan Özkaya, "Millet olarak ortak menfaatlerimiz için kenetlenip çalışmalıyız. Gazze başta olmak üzere zulümlere karşı gösterilen ikiyüzlülüğü kabullenemediğimizi dile getirmeyi bir görev biliyorum. İnsanlığa adaleti anlatan devletlerin zulme ve haksızlığa gözlerini ve vicdanlarını kapatmaları, insanlığı gelecek adına umutsuzluğa sevk etmektedir" dedi.

Özkaya'nın konuşmasının ardından AYM'nin yeni üyesi Çınar kürsüde yemin etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AYM üyeliğine seçilen Çınar için yemin töreni düzenlendi - Son Dakika

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