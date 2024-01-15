 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Aymelek Derneği, Aydın'da İhtiyaç Sahibi İnsanlara Yardım Etmeye Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Aymelek Derneği, Aydın'da İhtiyaç Sahibi İnsanlara Yardım Etmeye Devam Ediyor

Aydın'da kurulan Aymelek Derneği, özellikle bakıma muhtaç yaşlılara yardım ederek onlara umut oluyor. Dernek, Aydın genelinde binlerce insana hizmet götürmekte ve sosyal medya üzerinden birliktelik vurgusu yapmaktadır.

Aymelek Derneği, Aydın\'da İhtiyaç Sahibi İnsanlara Yardım Etmeye Devam Ediyor
15.01.2024 - 11:32,
Abone Ol

Aydın'da bakıma muhtaç yaşlılar başta olmak üzere ihtiyaç sahibi insanlar için kurulan Aymelek Derneği, kurulduğu günden bu yana insanların yardımına koşmaya devam ediyor.

Aydın genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşan Aymelek Derneği, 15 yıldır insanlara umut oluyor.

Aymelek Derneği Başkanı Emekli Öğretmen Yurdagül Altınbaş önderliğinde Aydın'da, her ay binlerce insana hizmet götürülüyor. Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliği ile çalışmalarına devam eden Aymelek Derneği, kurulduğu 2009 yılından bu yana özellikle bakıma muhtaç yaşlılara yalnızlıklarını unutturup, güzel günler yaşatmak için çaba sarf ediyor.

Sosyal medya üzerinden birliktelik vurgusu da yapan Başkan Altınbaş, paylaşımında, "Kandil kutlamak için kandil olmak gerekli. Bu mübarek üç aylarda sofrasındakileri paylaşanlar kazanacak. Bir olanlar, birlik olanlar, komşusu açken tok olmaktan utananlar kazanacak. Bu hayatta her gününü gün edip zevkü sefa içinde yaşayanlar var. Bir de geri de kalanlar. Ne diyoruz. Ararsan bulursun. Bulursan bilirsin" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Aydın, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aymelek Derneği, Aydın'da İhtiyaç Sahibi İnsanlara Yardım Etmeye Devam Ediyor - Son Dakika


12:15
MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu
11:56
Gözaltına alınan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı Gözaltına alınan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı
11:31
Rüzgar Çetin, Ahmet Nur Çebi'nin kızıyla nişanlandı Rüzgar Çetin, Ahmet Nur Çebi'nin kızıyla nişanlandı
11:31
Süper Lig'de bir İsrailli futbolcu daha kızağa çekildi! RAMS Başakşehir, Eden Karzev hakkında disiplin soruşturması başlattı Süper Lig'de bir İsrailli futbolcu daha kızağa çekildi! RAMS Başakşehir, Eden Karzev hakkında disiplin soruşturması başlattı
11:08
Son dokunuşu Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! İşte emekliler için konuşulan zam oranı Son dokunuşu Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! İşte emekliler için konuşulan zam oranı
11:08
Galata'da şüpheli ölüm! Norveçli turist evde ölü bulundu, Yunan kadın hastanede Galata'da şüpheli ölüm! Norveçli turist evde ölü bulundu, Yunan kadın hastanede
11:07
Kendisini reddeden genç kızı vurup intihar etti! Düğün salonundaki vahşetten yeni görüntüler Kendisini reddeden genç kızı vurup intihar etti! Düğün salonundaki vahşetten yeni görüntüler
10:56
İzlanda cehennemi yaşıyor! Lavlar şehir merkezine ulaştı, alevlerin sardığı çok sayıda ev küle döndü İzlanda cehennemi yaşıyor! Lavlar şehir merkezine ulaştı, alevlerin sardığı çok sayıda ev küle döndü

Son Dakika
12:15 MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu
11:56 Gözaltına alınan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı
11:31 Rüzgar Çetin, Ahmet Nur Çebi'nin kızıyla nişanlandı
11:31 Süper Lig'de bir İsrailli futbolcu daha kızağa çekildi! RAMS Başakşehir, Eden Karzev hakkında disiplin soruşturması başlattı
11:08 Son dokunuşu Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! İşte emekliler için konuşulan zam oranı
11:08 Galata'da şüpheli ölüm! Norveçli turist evde ölü bulundu, Yunan kadın hastanede
11:07 Kendisini reddeden genç kızı vurup intihar etti! Düğün salonundaki vahşetten yeni görüntüler
10:56 İzlanda cehennemi yaşıyor! Lavlar şehir merkezine ulaştı, alevlerin sardığı çok sayıda ev küle döndü
10:45 Dolar 30,10 lira seviyesinden işlem görüyor
10:30 Gram altın 1.990 liradan işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 12:30:23. #1.13#
SON DAKİKA: Aymelek Derneği, Aydın'da İhtiyaç Sahibi İnsanlara Yardım Etmeye Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement