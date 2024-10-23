Çanakkale'de 3.3 büyüklüğünde deprem
ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre, bugün saat 13.35'de merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 14.27 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, kentte kısa süreli paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
Son Dakika › Yerel › Ayvacık'ta 3.3 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?