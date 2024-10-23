Ayvacık'ta 3.3 Büyüklüğünde Deprem

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Çanakkale'de 3.3 büyüklüğünde deprem

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre, bugün saat 13.35'de merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 14.27 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, kentte kısa süreli paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.