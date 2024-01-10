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Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalıklı gazetecilerle buluştu - Son Dakika
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Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalıklı gazetecilerle buluştu

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla Ayvalıklı gazetecilerle buluştu. Yerelde çalışan gazetecilerin yaşadığı sorunların konuşulduğu ve çözümlerine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı buluşmada Başkan Mesut Ergin, destek ve katkıları için gazetelerin temsilcilerine teşekkür etti. Başkan Mesut Ergin, bağımsız yayın yapan ve az sayıdaki yerel medya çalışanlarının tüm olumsuz koşullara rağmen ayakta kalma ve var olma mücadelesi verdiğini söyledi. Bütün zor koşullara rağmen, gazetecilerin kamuoyuna gerçekleri söylemeye devam edeceğini vurgulayan Belediye Başkanı Mesut Ergin, 'Yerelde veya ulusalda olsun, gazetecilerin temel hak ve özgürlükler doğrultusunda görev yapabileceği, haberleri yüzünden tehdit, baskı ve cezaya uğramayacağı, ücretlerin yoksulluk sınırı üzerine çıkacağı, basın kuruluşlarının kapanmayacağı bir Türkiye'yi arzu ediyoruz. Mesleklerini sürdürebilme mücadelesi veren gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum' diye konuştu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalıklı gazetecilerle buluştu
10.01.2024 - 13:15,
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Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla Ayvalıklı gazetecilerle buluştu. Yerelde çalışan gazetecilerin yaşadığı sorunların konuşulduğu ve çözümlerine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı buluşmada Başkan Mesut Ergin, destek ve katkıları için gazetelerin temsilcilerine teşekkür etti.

Başkan Mesut Ergin, bağımsız yayın yapan ve az sayıdaki yerel medya çalışanlarının tüm olumsuz koşullara rağmen ayakta kalma ve var olma mücadelesi verdiğini söyledi.

Bütün zor koşullara rağmen, gazetecilerin kamuoyuna gerçekleri söylemeye devam edeceğini vurgulayan Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Yerelde veya ulusalda olsun, gazetecilerin temel hak ve özgürlükler doğrultusunda görev yapabileceği, haberleri yüzünden tehdit, baskı ve cezaya uğramayacağı, ücretlerin yoksulluk sınırı üzerine çıkacağı, basın kuruluşlarının kapanmayacağı bir Türkiye'yi arzu ediyoruz. Mesleklerini sürdürebilme mücadelesi veren gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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