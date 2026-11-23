Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Şubesi üyeleriyle Sarı Zeybek Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kahvaltı programında buluştu.

Gazilerle yakından ilgilenip sohbet eden Ergin, vatan uğruna büyük fedakarlıklarda bulunan gazilere minnet ve şükranlarını sundu. Gazilerin toplumun baş tacı olduğunu vurgulayan Ergin, yaşamını yitiren kahramanları da rahmetle andı. Gazilerin fedakarlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını belirten Başkan Ergin, "Gazilerimiz başımızın tacıdır" dedi.