Ayvalık'a yeni kaymakam: Ömer Çimşit atandı - Son Dakika
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Ayvalık'a yeni kaymakam: Ömer Çimşit atandı

Ayvalık\'a yeni kaymakam: Ömer Çimşit atandı
17.06.2026 16:24
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Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan kararname ile Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Bergama'ya atanırken, yerine Isparta Eğirdir Kaymakamı Ömer Çimşit getirildi. Ömer Çimşit, İstanbul Üniversitesi mezunu olup daha önce Yüksekova ve Korkuteli'de kaymakamlık yapmış deneyimli bir mülki idare amiridir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlanan son Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar Kararnamesi ile Balıkesir'in turizm cenneti Ayvalık ilçesinde önemli bir idari görev değişimi yaşandı. İlçede görev yaptığı süre boyunca yürüttüğü başarılı projeler ve devlet-vatandaş köprüsünü güçlendiren yaklaşımıyla körfez halkının büyük sevgisini kazanan Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, komşu il İzmir'in tarihi ve köklü ilçesi Bergama'ya kaymakam olarak atandı. Yaman'dan boşalan Ayvalık Kaymakamlığı koltuğuna ise Isparta'nın Eğirdir ilçesinde başarıyla görev yapan deneyimli mülki idare amiri Ömer Çimşit getirildi.

Ayvalık'ın yeni kaymakamı Ömer Çimşit kimdir?

Kuzey Ege'nin en kritik turizm lokasyonlarından biri olan Ayvalık'ta görevi devralacak olan Ömer Çimşit, mülki idare kariyerindeki saha tecrübesiyle dikkat çekiyor. 25 Aralık 1980 tarihinde Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde dünyaya gelen Çimşit, yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde başarıyla tamamlayarak mezun oldu.

Mülki idare amirliği mesleğine adım attıktan sonra Türkiye'nin farklı coğrafyalarında kritik ve stratejik görevler üstlenen Ömer Çimşit, Isparta Eğirdir ilçesindeki son görevinden önce sırasıyla Hakkari Yüksekova ve Antalya Korkuteli ilçelerinde kaymakamlık görevlerini yürüttü. Doğu ve güney bölgelerindeki bu yoğun saha tecrübesinin ardından son kararnameyle birlikte Ayvalık'a atanan Çimşit'in, önümüzdeki günlerde ilçeye gelerek yeni görevine resmen başlaması bekleniyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ayvalık'a yeni kaymakam: Ömer Çimşit atandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayvalık'a yeni kaymakam: Ömer Çimşit atandı - Son Dakika
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