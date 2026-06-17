Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Bergama\'ya atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi kapsamında Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman'ın yeni görev yeri belli oldu. Kararnameye göre Yaman, İzmir'in Bergama ilçesine kaymakam olarak atandı.

Görev yaptığı süre boyunca Ayvalık'ta yürüttüğü başarılı çalışmalar, vatandaşlarla kurduğu samimi iletişim ve kamu kurumları arasındaki uyumlu koordinasyonuyla takdir toplayan Kaymakam Hasan Yaman'ın Bergama Kaymakamlığı görevine atanması ilçede geniş yankı uyandırdı.

Ayvalık'ta eğitimden kültüre, sosyal projelerden kamu yatırımlarına kadar birçok alanda önemli çalışmalara imza atan Yaman, görev süresi boyunca vatandaşların sevgisini kazanmayı başardı.

Hasan Yaman kimdir?

1975 yılında Kırıkkale'de doğan Hasan Yaman, ilk ve orta öğrenimini memleketinde tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Yaman, 2000 yılında açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak mülki idare amirliği mesleğine adım attı.

Meslek hayatı boyunca Türkiye'nin çeşitli ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulunan Hasan Yaman, son olarak Ayvalık Kaymakamı olarak görev yapıyordu. İngilizce öğretmeni Özlem Yaman ile evli olan Hasan Yaman'ın iki kız çocuğu bulunuyor. - BALIKESİR