Ayvalık\'ta 19 Mayıs kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen törene Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Personel Albay Hüseyin Aydın, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, çok sayıda vatandaş katıldı. Ayvalık İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Rıfat Elçi, "19 Mayıs, sadece Türk Milleti'nin kurtuluş hareketinin başlangıcı değil, aynı zamanda milletimizin tüm onur ve asaletiyle tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkarak yeni Türk devletinin de çağdaş değerlerle millet ailesi içerisinde yerini almasının adıdır" dedi.

Törende; sporun kenti Ayvalık'ın başarılı genç sporcularına ödülleri Kaymakam Yaman'ın öncülüğündeki protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Stadyumu dolduran binlerce Ayvalıklının katılımıyla gerçekleşen tören, resmi geçit ile sona erdi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin yayımladığı kutlama mesajında, şu cümlelere yer verdi;

"19 Mayıs'ın temelinde önce İzmir'in, sonra ülkemizin işgali, kentlerin paylaşımı ve ondan sonra toplumun bağımsızlık heyecanı ile uyanışı vardır. Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği bayram herkese kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR