Ayvalık'ta Büyük İftar Etkinliği Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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Ayvalık'ta Büyük İftar Etkinliği Yoğun İlgi Gördü

Ayvalık\'ta Büyük İftar Etkinliği Yoğun İlgi Gördü

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Ayvalık'ta düzenlenen iftar programına ilçe halkı yoğun katılım sağladı. Kapalı Pazaryeri'nde gerçekleştirilen etkinlikte akşam ezanının okunmasının ardından vatandaşlar hep birlikte oruçlarını açtı. İftarın ardından düzenlenen Ramazan etkinlikleri de büyük ilgi topladı.

22.03.2025 10:29  Güncelleme: 10:32
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftara ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık'ta Kapalı Pazaryerinde binlerce kişiyi iftar sofrasında buluşturdu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Emir Arcan'ın öncülüğünde, Ayvalık Belediye Başkan Vekili Dilek Saraçoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programında, akşam ezanının okunmasıyla vatandaşlar hep birlikte oruçlarını açtı.

Ayvalık Belediye Meclis Üyeleri'nin de hazır bulunduğu programda konuşan Ayvalık Belediye Başkan Vekili Dilek Saraçoğlu, Belediye Başkanı Mesut Ergin'in İstanbul'da Saraçhane'de düzenlenen demokrasi nöbetinde olduğu için iftar programına katılamadığını söyledi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın öncülüğünde düzenlenen iftar programında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Saraçoğlu, böylesi kapsamlı bir organizasyon için Ahmet Akın başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

İftar programından konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı ve Ayvalık Belediye Meclis Üyesi Emir Arcan ise, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın, demokrasi ve özgürlük adına kent merkezinde düzenlenen yürüyüşte bulunduğu için çok istemesine rağmen iftarda bulunamadığını vurguladı.

Ramazan etkinliklerine ilgi yoğun oldu

İftarın ardından Kapalı Pazaryeri'nde Ramazan etkinlikleri düzenlendi. Her yaştan binlerce vatandaşın katıldığı etkinliklerde çocuk etkinlikleri, Hacivat-Karagöz ve semazen gösterimlerinin yanı sıra tasavvuf müziği ile Ayvalıklılarla Ramazan ayının manevi huzuru paylaşıldı.

Ramazan etkinliklerinde en çok eğlenen çocuklar ise renkli görüntüleri beraberinde getirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ayvalık'ta Büyük İftar Etkinliği Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika

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