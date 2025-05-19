Ayvalık\'ta Coşkulu 19 Mayıs Kutlaması

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

Kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Resmi tören ise Hüsnü Uğural Stadyumu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Törende, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman öğrenci, öğretmen ve halkın bayramını kutladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasının ardından Atatürk'ün Gençliğe Hitabı ve Gençliğin Ata'ya Cevabı öğrenciler tarafından okundu.

Program kapsamında Gençlik Marşı'nın ardından ödül töreni düzenlendi. Tören geçişiyle devam eden kutlamalarda Ayvalık Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından hazırlanan sportif gösteriler, halk oyunları ve "Mavi Gözlerden Geleceğe" adlı özel gösteri büyük beğeni topladı.

Ayvalık'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, gençlerin ve vatandaşların yoğun katılımıyla coşku içinde kutlandı. - BALIKESİR